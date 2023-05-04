الآن مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي

الآن مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي، يستعد نابولي لمواجهة نظيره أودينيزي مساء اليوم الخميس 4 مايو، على أرضية ملعب الفريولي، في إطار فعاليات الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي وستنقل مواجهة أودينيزي ضد نابولي على الهواء عبر قناة أبو ظبي الرياضية (1) بريميوم بأداء صوتي للمعلق فارس عوض.

يظهر نابولب بصورة مميزة للغاية في مسابقة الدوري المحلي منذ بدايتها، فهو يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة وبفارق 15 نقطة عن الوصيف لاتسيو، وذلك بعد التعادل الماضي أمام ساليرنيتانا بهدف لكل منهما.

وأصبح الأزوري اليوم بحاجه ماسه لنقطة وحيدة لكي يتوج رسميًا بلقب الكالتشيو هذا الموسم، لذا سيحاول دخول المباراة بكل ما أوتي من قوة وحذر شديد لتحقيق الفوز ونيل مراده بدق طبول الأفراح لجمهور نابولي وكتيبة المدير الفني لوتشيانو سباليتي التي تستحق وبجدارة بعد موسم رائع للغاية.

وفي المقابل، سقط أودينيزي في فخ الخسارة أمام ليتشي في المرحلة السابقة، ليتوقف رصيده عند النقطة 42 في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب.

ويتطلع أودينيزي لتصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد لنغمة الانتصارات للبقاء في المناطق الأمنة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي لنيل مراده.

بينما يلتقي نابولي مع اودينيزي في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2023 يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة نابولي واودينيزي والقنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وهيلاس فيرونا ومعلق مباراة نابولي واودينيزي بث مباشر مباراة نابولي واودينيزي.

بث مباشر مباراة نابولي واودينيزي

وتنطلق مباراة نابولي واودينيزي في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2023 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة نابولي واودينيزي.

موعد مباراة نابولي واودينيزي

وتنطلق مباراة نابولي واودينيزي في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2023 اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 علي ملعب أليانز ستاديوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة نابولي وأودينيزي | اضغط هنـــا

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة نابولي واودينيزي في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2023 المعلق فارس عوض.

مشاهدة مباراة نابولي واودينيزي اليوم

بينما تذاع مباراة نابولي واودينيزي في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2023 علي قناة AD Sports premium HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي موسم 2023 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة نابولي واودينيزي في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي موسم 2023.