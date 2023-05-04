يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع كورة لايف في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع كورة لايف في الدوري الإنجليزي، يواجه فريق برايتون نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة برايتون أمام نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

تلعب مباراة برايتون أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب برايتون.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تذاع مباراة برايتون أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة بى ان سبورت بريميوم 1، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة برايتون ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على مجريات المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وبرايتون، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المعلق المصري "علي محمد علي".

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة برايتون ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: تيريل مالاسيا، فيكتور ليندلوف، لوك شو، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، مارسيل سابيتزر.

في خط الهجوم: جادون سانشو، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديز.

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مبراراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنـــا

ترتيب برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري لإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

اليونايتد أمام فرصة ذهبية من أجل الانفراد بالمركز الثالث ببطولة الدورى الإنجليزى، عندما يواجه نظيره برايتون المميز الليلة، وإعادة نيوكاسل يونايتد إلى المركز الرابع من جديد.