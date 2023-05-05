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أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية فى شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية فى نحو شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 2048.81 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه صعد بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2057.10 دولار للأوقية.

وتعزز الضبابية الاقتصادية وأسعار الفائدة الأقل الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 26 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1042.15 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1456.73 دولار للأوقية.

أسعار الذهب المعاملات الفورية العقود الآجلة اسعار الفائدة الملاذ الأمن
Elfagr.org
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