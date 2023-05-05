بعد قرار لجنة التسعير التلقائى.. سعر البنزين اليوم الجمعة 5-5-2023

بعد إعلان قرار لجنة التعسير التلقائى للمنتجات البترولية تزايد البحث حول أسعار البنزين خوفًا من أن يكون به زيادة جديدة إلا أن اللجنة قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ولكنها قررت زياة سعر السولار واحد جنيه، وارجعت ذلك لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، مشيرة إلى أنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار توجب اتخاذ هذا القرار.

أسعار البنزين والسولار اليوم:

سعر السولار: 8.25 جنيه للتر

البنزين 80: 8.75 جنيه للتر

البنزين 92: و 10.25 جنيه للتر

البنزين 95: 11.50 جنيه للتر

سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

وسبق أن قررت في شهر مارس زيادة سعر غاز السيارات بنسبة 20% للمتر ليصل إلى 4.5 جنيه، بجانب زيادة أسعار البنزين بنحو 75 قرش.

أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط دون تغيير يذكر يوم الخميس بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، غير أن الأسعار لا تزال منخفضة بأكثر من تسعة بالمئة خلال الأسبوع بسبب مخاوف الطلب في الدول المستهلكة الرئيسية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.24 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.50 دولار للبرميل. وفي المقابل، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربع 4 سنتات، أو 0.06 بالمئة، إلى 68.56 دولار عند التسوية.

تراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع بعد مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وعلامات على ضعف نمو التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وانخفضت أكثر بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 2007.

ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، إلا أنه أشار إلى احتمال أن يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين الوقت لتقييم تداعيات الانهيارات الأخيرة للبنوك وانتظار توضيح بشأن الخلاف على رفع سقف الديون الأمريكي.

وتبعه البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الخميس إلى 3.25 بالمئة مثلما كان متوقعا أيضا، لكنه ألمح إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من عمليات التشديد النقدي بغية كبح التضخم.

وأثر انهيار ثالث بنك أمريكي منذ مارس آذار، بسبب عدم قدرة تلك البنوك على إدارة أسعار الفائدة المرتفعة، على الأسواق المالية بشكل عام.

وبدأت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا منذ بداية هذا الشهر. ومن المتوقع أن تدعم هذه التخفيضات السوق وهي تمضي قدما خلال فترة الذروة على الطلب في الصيف.

ولا تزال مخاوف الطلب الصيني تلقي بظلالها على السوق خاصة بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الخميس أن نشاط المصانع انخفض بشكل غير متوقع في أبريل نيسان بسبب ضعف الطلب المحلي.