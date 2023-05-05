سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 5-5-2023

كسر سعر الليرة السورية مقابل الدولار حالة التراجع المستمر ليتراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8325 ليرة للشراء و8425 ليرة للبيع مقابل 8400 ليرة للشراء و8500 ليرة للبيع أمس.



ليصبح سعر 100 دولار نحو 832 ألف ليرة سورية.



وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 9174 ليرة للشراء و9289 ليرة للبيع مقابل 9284 ليرة للشراء و9400 ليرة للبيع أمس، وسجل سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 424 ليرة للشراء 432 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار وصلت في دمشق إلى 8325 ليرة للشراء، مقابل 8425 ليرة للبيع للدولار الأمريكي، وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 9174 ليرة للشراء، و9289 ليرة للبيع، وبلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 424 ليرة عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 432 ليرة سورية.

سوريا تستعد للعودة لجامعة الدول العربية

تستعد سوريا للعودة لجامعة الدول العربية، حيث قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، إن سوريا ستتمكن قريبا من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد.

وذكر الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاستعادة مقعدها.

وأضاف: "العودة إلى جامعة (الدول العربية) ستحدث. سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن... هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".

وصرح متحدث باسم جامعة الدول العربية، الخميس، إن الوزراء العرب سيجتمعون في القاهرة، الأحد، لبحث الوضع في سوريا.

وقال الصفدي إن استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف، والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.