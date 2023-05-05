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أوكرانيا تطلق 10 صورايخ على دونتيسك
الجمعة 05/مايو/2023 - 09:19 ص
5/5/2023 9:19:12 AM
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مقالات الرأي
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إسلاميات
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كاريكاتير
فضفضة
طلاب وجامعات
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