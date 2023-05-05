نسخة جديدة لكأس السوبر المصري قبل مباراة الاهلى وبيراميدز "صور"

الفجر الرياضي
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

كشفت شركة برزنتيشن عن النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري قبل المواجهة القوية والمثيرة التي تجمع بين الأهلى وبيراميدز.

ويلتقي الأهلي ضد نظيره بيراميدز في المواجهة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد محمد بن زايد بالامارات.

ويشارك المارد الأحمر فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يخوض بيراميدز كأس السوبر المصري باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

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الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ونجح الأهلي في التتويج بـ 12 لقبًا، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويعلق على المباراة كل مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

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