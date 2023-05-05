مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري

لقاء السوبر pyramids-vs-al-ahly، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري، الأهلي يخوض لقاء مهما وقويا أمام بيراميدز بعد انسحاب الزمالك من البطولة، الجمعة 5-5-2023 ضمن المنافسة على لقب كأس السوبر المصري، والتى ستقام على أرض ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

ينطلق اللقاء بين الأهلي وبيراميدز الجمعة 5-5-2023 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والعاشرة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والسوبر

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أبوظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة- ON Time Sports SD.

NileSat.

تردد قناة أون تايم سبورت: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1- 2 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

يفتح استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2023.

يشارك النادي الأهلي في اللقاء بعد فوزه بكأس مصر منذ أيام على حساب منافسه في السوبر المصري، وبالطبع سيسعى لتكرار الانتصار والتتويج بالبطولة الثالثة من حيث الأهمية في الكرة المصرية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يشارك نادي بيراميدز في السوبر المصري باعتباره وصيف كأس مصر، وذلك بعد انسحاب الزمالك من البطولة في الساعات الأخيرة الماضية.

من معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2023؟

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري على قناة أون تايم سبورت الأولى هو مدحت شلبي، بالإضافة إلى محمد البوشي على القناة الصوتية الثانية.

أما قناة أبو ظبي الرياضية فقد أسندت مهمة التعليق على مباراة السوبر المصري 2023، للمعلقين عامر عبد الله وعصام عبده.

معلقو مباراة السوبر المصري 2023