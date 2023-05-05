مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم 05-05-2023 في كأس السوبر المصري

ماتش pyramids-vs-al-ahly في السوبر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم 05-05-2023 في كأس السوبر المصري، بث مباشر لمباراة فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

فريق بيراميدز وصل الأراضي الإماراتية الأربعاء الماضي واتجه إلى فندق الإقامة منه إلى ملعب التدريب لتجهيزوتحضير كافة الأسلحة لمواجهة المارد الأحمر في نهائي السوبر مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، بيراميدز في ظهوره الأهلي يستهدف استغلال الفرصة التي أتيحت له من أجل المنافسة على لقب أول في تاريخه، يحل بيراميدز كطرف ثاني في البطولة بعد اعتذر النادي الزمالك بطل الدوري عن عدم خوض المباراة لأسباب خاصة تتعلق بمسائل قانونية في أزمة لاعب الأهلي كهربا الأخير والتجاوز ضد الفارس الأبيض كما زعم مسئولي النادي الأبيض وعليه جاء بيراميدز في خلفا للزمالك كمنافس على اللقب بصفته وصيف الدوري المصري الموسم الماضي، يعد الظهور في نهائي كأس السوبر المصري هو الأول لبيراميدز إذ لم يسبق له المشاركة في تلك البطولة وعليه فإن الأجواء مختلفة للغاية وسيقاتل رجال باتشيكو من أجل لقب تاريخي، بالحديث عن باتشيكو فإن البرتغالي يأمل في تلك المباراة في إنهاء عقدة الأهلي الذي توج بدوري أبطال إفريقيا على حسابه حين كان مدربا للزمالك قبل أقل من شهر خسر لقب كأس مصر موسم 2021-2022 على يد المارد الأحمر أيضا وفي الإمارات سيحاول فك العقدة، بيراميدز الجريح بعد الخروج المفاجئ من الكونفيدرالية الإفريقية على يد مارومو غالنتس الجنوب أفريقي من دور ربع النهائي يستهدف مداواة جراحه بلقب السوبر.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر دون تقطيع

في المقابل فريق الأهلي يدخل المباراة بصفته بطل الكأس بعدما توج باللقب على حساب نفس الخصم نادي بيراميدز في العاشر من أبريل الماضي في استاد القاهرة الدولي، الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ إذ يملك من الألقاب 12 لقب من 16 نهائي والليلة سيكون النهائي رقم 13 للفريق الأحمر والهدف اللقب رقم 13 لتوسيع الفارق أكثر وأكثر مع غريمه التقليدي الزمالك الذي يملك 4 ألقاب فقط من أصل 11 نهائي خاضهم، أخر نسخة توج بها الأهلي كانت النسخة الماضية وكانت على حساب الفارس الأبيض وانتهت بهدفين مقابل لاشيء، الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر يبحث عن اللقب الثالث بعد الظفر ببطولة السوبر الموسم الماضي في بداية الموسم وبعدها رفع لقب الكأس أمام بيراميدز في أبريل الماضي، المدرب السويسري يقدم أداء ممتاز مع الأهلي ونجح في قيادة الفريق إلى صدارة الدوري دون هزيمة إلى الآن وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب خصمه الرجاء المغربي، وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة على أن مواجهة بيراميدز لم تكن مفاجئة ولن تغيير ترتيبات النهائي خاصة وأن فريقه سبق وواجه بيراميدز قبل أيام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس السوبر السعودي مساء اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الرياضية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية والقاهرة الرابعة والنصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

حصلت مجموعة قنوات ابو ظبي الرياضية على حقوق بث نهائي كأس السوبر المصري ومعاها قنوات أون تايم سبورت، اختارت قناة أبوظبي كلا من محمد الشامسي وعامر عبدالله لنقل المباراة، بينما تم اختيار مدحت شلبي وأمير محروس للتعليق على مباراة السوبر على قناة أون تايم سبورت، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا الفجر الرياضي من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي نايل سات تحت تردد 11411 ومعدل الترميز 30000 ومعامل الاستقطاب أفقي، وقناة أون تايم سبورت يمكن استقبالها عبر تردد 11862 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب عمودي.