مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس السوبر (يلا شوت)

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني اليوم في كأس السوبر (يلا شوت) لايف ، فيما يلي أخبار مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري، إلى جانب تقديم كافة المعلومات التي تريد معرفتها قبل انطلاق المباراة.

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس السوبر (يلا شوت) لايف ، شاهد بشكل حصري مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري، ويمكنك متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز هنا عبر موقع الفجر ، ويعد رامى ربيعة أكثر لاعبى الجيل الحالى من الأهلى حصولا على بطولة كأس السوبر المصرى برصيد 4 بطولات كانت في أعوام 2012 و2015 و2018 و2019 و2022.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس السوبر (يلا شوت) لايف ، تجول لاعبو الأهلي وبيراميدز في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والذي يستقبل مساء اليوم، مواجهة الفريقين ببطولة كأس السوبر ، ووصلت البعثة إلى ملعب محمد بن زايد استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري، بعد تحركها مباشرة عقب المحاضرة الفنية.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس السوبر (يلا شوت)، مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري، وتقدم معلومات تفصيلية عن مباراة الأهلي اليوم تتضمن: موعد مباراة الأهلي والترجي، القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز، تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي اليوم، حكم مباراة الأهلي اليوم، ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، ماذا لو تعادل الأهلي وبيراميدز اليوم؟.. موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا، ملابس الأهلي وبيراميدز اليوم، بالإضافة إلى تشكيل الأهلي، تشكيل بيراميدز.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن لحظة بلحظة في بطولة كأس السوبر المصري

يمكنك متابعة أخبار مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن لحظة بلحظة في نهائي كأس السوبر المصري من بداية المباراة وحتى إعلان نتيجة المباراة وتحليل المباراة من هنا:

بداية المباراة:

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يتصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 53 نقطة.

ولعب النادي الأهلي ٢١ مباراة، فاز خلالها في ١٦ مباراة، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يخسر أي مباراة حتي الآن.

ويحل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ولعب نادي بيراميدز ٢٤ مباراة فاز خلالها في ١٣ مباراة وتعادل في ٧ مباريات، وخسر ٤ مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

تحدد موعد مباراة الأهلى وبيراميدز في كأس السوبر المحلية في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم.

ويوافق موعد مباراة الأهلي والأهرام الساعة 8.30 بتوقيت الإمارات العربية.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 7.30 بتوقيت السعودية.

وتحدد موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز الساعة 7.30 بتوقيت الكويت وقطر والأردن والسودان.

ويشارك نادي بيراميدز في مباراة الأهلي اليوم باعتباره وصيف الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي بطل كأس مصر العام الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة مباراة الأهلي (بث مباشر) اليوم في كأس السوبر

تعتبر القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم هي القنوات المصرية والإماراتية.

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية نقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر، كما أعلنت أيضًا قنوات أون تايم سبورتس نقل مباراة الأهلي اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 و2 في كأس السوبر، وهي أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة الناقلة مجانا مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

يأتي تردد قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية المفتوحة وهي القناة الناقلة بث مباشر مجانا لمباراة الأهلي وبيراميدز على النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

تردد قناة أون تايم سبورت المفتوحة الناقلة مجانا مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت المصرية المفتوحة الناقلة بثا مباشرا مجانا لمباراة الأهلي وبيراميدز على النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري

أعلنت قناة أون تايم سبورت 1 عن معلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم، وهو المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي على قناة On Time Sports 1.

واختارت قناة أون تايم سبورت 2 معلقي مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم، وهما الثنائي محمد البوشي وأمير محروس على قناة On Time Sports 2.

حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري بقيادة حكم الساحة محمود البنا.

ويتكون طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي في السوبر المصري من كل من: محمود البنا، حكم الساحة، بمعاونة مساعد أول حكم أحمد توفيق طلب، ومساعد ثان حكم هاني عبدالفتاح، والحكم الرابع الإماراتي الجنسية أحمد عيسى درويش.

ويتولي حكم «VAR»: الإماراتي عمر محمد آل على، وحكم «VAR» مساعد: جاسم عبدالله آل على «إماراتي».

ماذا لو تعادل الأهلي مع بيراميدز اليوم؟

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري تفاصيل القواعد المنظمة لمباراة اليوم بين نادي بيراميدز والنادى الأهلى والتي تقام على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية.

وقال محمد فاروق مسؤول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز، إنه في حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي ٣٠ دقيقة على شوطين، مدة كل شوط ١٥ دقيقة، مضيفا أنه في حال انتهاء الوقت الإضافي أيضا بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الخاص ببطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، والمقام على استاد محمد بن زايد، بحضور مندوبي الفريقين ومسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي؛ للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين لأرض الملعب والمغادرة بعد المباراة ومراسم التتويج.

وحضر الاجتماع الفني للمباراة عن النادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني.

زي الأهلي وبيراميدز اليوم

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد الأهرام على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي بالكامل.

كما يرتدي نادي بيراميدز الزي الأزرق بالكامل ويرتدي حارس المرمى الزي الأخضر كاملًا.