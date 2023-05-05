مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023

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بينما يستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مباراة قوية تجمع بين فريقي الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023.

مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره فريق بيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 5:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم

بينما تذاع مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، وعلي قناة أبوظبي الرياضية 2، وعبر قناة ON Time Sports 1، وعلي قناة ON Time Sports 2.

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي عامر عبدالله، والمعلق الرياضي محمد الشامسي، والمعلق الرياضي أمير محروس، والمعلق الرياضي مدحت شلبي.

بث مباشر الاهلي وبيراميدز الان

يلاقي فريق الاهلي نظيره فريق بيراميدز بث مباشر الان تويتر في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، على أرضية استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر الان تويتر في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 5:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة الاهلي وبيراميدز بث مباشر

تذاع مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر الان تويتر في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، وعلي قناة أبوظبي الرياضية 2، وقناة ON Time Sports 1، وعبر قناة ON Time Sports 2.

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر الان تويتر في نهائي بطولة كاس السوبر المصري لكرة القدم موسم 2023، المعلق الرياضي عامر عبدالله، والمعلق الرياضي محمد الشامسي، والمعلق الرياضي أمير محروس، والمعلق الرياضي مدحت شلبي.