بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم يلا شوت تويتر في كأس السوبر المصري 2023/5/6

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم يلا شوت تويتر في كأس السوبر المصري 2023/5/6

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم يلا شوت تويتر في كأس السوبر المصري 2023/5/6 ، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، والتي تقام في بطولة كأس السوبر المصري 2023، في الإمارات، بعد انسحاب الزمالك، اكتشف ذلك عن طريق توضيح طرق مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر يوتيوب مجانا أون لاين بجودة عالية، مع توضيح كيف يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والاهلي بث مباشر أون لاين تويتر، وأيضًا نعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر، المجانية والمفتوحة، وعرض هل سيتم عرض المباراة على أون تايم سبورت أم لا.

يلتقي الأهلي بخصمه بيراميدز، مساء اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وتقام المباراة بلقاء كأس السوبر المصري 2023، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

المباراةالموعدالملعبالبطولة
الأهلي – بيراميدزالجمعة- 5 مايو 2023 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بمدينة أبو ظبي الإماراتية.كأس السوبر المصري

تأتي مباراة الأهلي والتي ستجمعه بخصمه بيراميدز، بعد انسحاب غريم المارد الأحمر التقليدي، الزمالك، مما جعل الأهلي يواجه بيراميدز صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري الموسم الماضي.

الآن شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم يوتيوب تويتر في كأس السوبر المصري 2023.

القنوات الناقلة الأهلي وبيراميدز بث مباشر

القنوات الناقلة الأهلي وبيراميدز بث مباشر وقائمة المعلقين الصوتين، تأتي كما يلي:

  • AD SPORTS 2 HD – محمد الشامسى
  • ON Time Sports 1 HD – مدحت شلبى ومحمد البوشي
  • ON Time Sports 2 HD – مدحت شلبى – أمير محروس
  • AD Sports 1 HD – عامر عبدالله

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز يوتيوب

يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز يوتيوب بطريقة مجانية، من خلال البث الحي الذي يوفره هواة البث للقاء من خلال منصة التواصل الاجتماعي السابق ذكرها.

بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز تويتر

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز تويتر من السطور التالية، مع بداية اللقاء.

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