بعد طرحه بساعات.. كليب الأسفلت كزبرة وريشا كوستا يتصدر التريند

كليب الأسفلت كزبرة وريشا كوستا يتصدر تريند اليوتيوب

طرحت منذ ساعات كليب الأسفلت للثنائي كزبرة وريشا كوستا، الذي تصدر تريند اليوتيوب بعد طرحه عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، وتصدرت الأغنية صدارة تريند "اليوتيوب"، بعد يوم واحد من طرحها، والذي تفاعل معه جمهور ومحبو المهرجانات.





كلمات اغنية ربنا يصبر الأسفلت

وجاءت كلمات المهرجان من تأليف كزبرة وريشا كوستا وسماره ناو، التي بعض كلمات اغنية ربنا يصبر الأسفلت: "ربنا يصبر الاسفلت عشان كلها بتطير.. كلها عباس الضو وكلها بقيت اساطير.. هتعيش وتموت عامل مظبوط.. ياعبيط ده قبلك كان فيها مين.. مش زنبي انك مش باين يالا جانبي.. علي قدي ملقتش فيكو حد قدي.. ثابت عشان كلها هنا خابت.. علي وضعي في اي حتي بودي.. اخصامي علي الويت انا ولكنها.. اعدائي انا بايدي دفنها.. مش باقي وشادد اجزائي.. عالعادي كله هلس وفاضي.. هالو اخصامي ولكام.. هل من منافس قال ضان.. اشد زناتي تشيك بام.. اديلو في وشو شوت جان.. اخش اقش ماليين.. حتي لو وسط ماليين.. اسحب واسن ساكاكين.. معملش حساب لماسكين.. كله يركب عالمرجحه كله جاي.. كله فشنك احنا نخش ندي حي.. اكسر عضم جسمك انت لسه ني.. في المشاكل راكب عجل كله جاري.. بندق دق في المدق كله بق كله يابني في بعض زاء".

آخر أعمال كزبرة وريشا كوستا

ومن ناحية أخري، فاجئ مطربو المهرجانات الرباعي، ريشا كوستا وسمار ناو، وحنجرة وكزبرة، بطرح كليب "حبيبي هكلمك"، عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، الذي تصدر صدارة تريند "اليوتيوب"، بعد يوم واحد من طرحه، والذي تفاعل معه جمهور ومحبو المهرجانات.

وجاءت الفكرة خارج الصندوق، حيث تم تصوير الكليب فى ميدان العباسية داخل موقف الاتوبيسات، وسط المارة، والذى تفاعل الكثير منهم بشكل ساخر، وهو ما ظهر فى كواليس الفيديو، "حبيبي هكلمك"، غناء كزبرة وحنجرة وريشا كوستا وسمارة ناو، كلمات كزبرة وريشا كوستا، توزيع طه انترناشونال.

كزبرة يكشف كواليس احترافه الغناء

ويذكر ان كان كزبرة قد كشف كواليس احترافه الغناء قائلا: "أنا ألدغ أصلا فازاي هبقى مطرب، لكن غناء المهرجانات جاء بالصدفة، ووجدنا نجاحا وانتشارا واسعين، بعد فيديو (محدش سامعني ليه)، الذي صورناه على سلالم مترو الأنفاق، وصدمنا بعد نجاحه الكبير، حيث فوجئنا بطلب الكثيرين منا، أن نطرح الأغنية كمهرجان، ومن بعدها أصبحنا مشهورين".

سبب اسم ريشا كوستا

وأكد مطرب المهرجانات ريشا كوستا، لقبه يصاحبه منذ صغره، بعد أن أطلقت عليه جدته، لقب ريشا، بسبب خفة حركته، أما كوستا فهو لقب عائلته، الذي يعود إلى عمل والده في الكويت، برفقه رجل أجنبي يدعى "كوستا"، وبسبب مرافقته له بشكل دائم أطلق عليه هذا الاسم، وبالتالي على عائلته من بعده.

