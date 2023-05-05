مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في كأس السوبر المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في كأس السوبر المصري

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في كأس السوبر المصري، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 5 مايو 2023 ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الجماهير.

مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا، الخامسة والنصف في الجزائر وتونس.

ويسعى الاهلي للحصول على اللقب من أجل مواصلة المشوار تحت قيادة المدير الفني السويسري كولر، حيث يواصل تقديم عروضة مميزة مع الفريق في الدوري المصري الممتاز ويتصدر جدول ترتيب المسابقة وسط منافسة ضعيفة.

الاهلي وبيراميدز بث مباشر السوبر المصري

على الجانب الآخر، وصل الأهلي مع كولر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إذ من المقرر أن يلعب الشهر الحالي مع نادي الترجي الرياضي التونسي ذهابا قبل الإياب ويأمل في بلوغ المباراة النهائية للموسم الرابع على التوالي بمفرده.

وكان من المقرر أن يكون خصم الأهلي هذا المساء نادي الزمالك الغريم التقليدي للأحمر، إلا أن الأبيض انسحب من المباراة بسبب مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مع ناديه على الرغم من صدور عقوبة بإيقافه من الاتحاد المصري.

ويرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك ظلما يقع على فريقه في ظل عدم تطبيق القانون كما جرى في حالات مشابهة مع النجم إمام عاشور الذي تم إيقافه عدة لقاءات عقب واقعة السب والشتم بحق رئيس النادي الأهلي.

الاهلي ضد بيراميدز بث مباشر

وتلقى مشجعو الزمالك صفعة قوية عقب انسحاب ناديهم من البطولة حيث كان المشجعون في الإمارات يترقبون وصول اللاعبين إلا أن القرار تم اتخاذه بالتالي جرى اختيار بيراميدز ليكون الطرف الآخر في اللقاء النهائي الناري جدا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق محمد الشامسي وأيضا أون تايم سبورتس بتعليق المميز مدحت شلبي، بالإضافة إلى العديد من القنوات العربية المجانية والمدفوعة والمنصات الكروية المعروفة.

 

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