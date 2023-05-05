بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الجمعة 5 مايو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر الجمعة 5 مايو، الأهلي يخوض لقاء مهما وقويا الآن أمام بيراميدز بعد انسحاب الزمالك من البطولة، اليوم الجمعة 5-5-2023 ضمن المنافسة على لقب كأس السوبر المصري، والتى ستقام على أرض ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

ينطلق اللقاء بين الأهلي وبيراميدز الجمعة 5-5-2023 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة عند السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال: إن مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مباراة مهمة وتمنح الفائز بها بطولة تسجل في تاريخه، والجميع يدرك هذا الأمر جيدا، ومستعدون للمباراة بشكل جيد.

وأضاف الشناوي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة، أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الكبير لإضافة بطولة جديدة، خاصة أن الأهلي لا يلعب إلا على البطولات، والجميع جاهز للمباراة ونستعد لها جيدًا. وحرص الشناوي على توجيه الشكر للمسئولين في الإمارات على استضافة المباراة وعلى حفاوة الاستقبال.

وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي اعتادوا اللعب في الإمارات، وبيراميدز فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة، وهناك مواجهتان جمعتنا بهم منذ فترة قريبة في الدوري وكأس مصر.

وأكد أن «الجهاز الفني يحضّر الفريق لكافة المواقف، ونحترم جميع المنافسين ونلعب بنفس الروح والدوافع أمام أي فريق».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري والمحدد لها في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز الان

يفتح استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ابوابة لاستضافة مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق الاهلي ضد نظيره فريق بيراميدز،بث مباشر الان،وذلك ضمن منافسات نهائي كاس السوبر المصري 2023،سنعرض لكم موعد مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر الان في نهائي كاس السوبر المصري 2023،والقنوات الناقلة والمعلق وملعب المباراة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر الان

ستقام هذا المباراة التي تجمع بين فريق الاهلي ضد نظيره فريق بيراميدز، اليوم الجمعة 5 مايو 2023، بث مباشر الان، وذلك ضمن منافسات الجولة نهائي كاس السوبر المصري 2023، وستنطلق مباراة الاهلي وبيراميدز في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان،8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الان مشاهدة مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر

بينما تذاع مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر الان، عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، وقناة أبوظبي الرياضية 2، وقناة ON Time Sports 2، الناقل الحصري لجميع مباريات كاس السوبر المصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمكنك مشاهدة بث مباراة الاهلى وبيراميدز بث مباشر الان في نهائي كاس السوبر المصري 2023.

بينما يتولي المعلق عامر عبد الله مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس السوبر المصري، علي قناة أبوظبي الرياضية 1.

سيتولى المعلق محمد الشامسي القيادة الصوتية للقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز، علي قناة أبوظبي الرياضية 2.

بينما يعلق على قناة ON Time Sports 2،المعلق امير محروس.