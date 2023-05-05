مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع

ماتش الأهلي ضد بيراميدز تعليق مدحت شلبي ، بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر ، ويلاقي الأهلي منافسه بيراميدز على أرضية استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، لتحديد الفائز بالسوبر عن موسم 2022.

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع، يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في إطار كأس السوبر المصري لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض أن يتقابل فريق بيراميدز مع نظيره فريق الأهلي على أرضية ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لنهائي البطولة بنادي الجزيرة الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقان مباراة قوية على لقب بطولة كأس السوبر المصري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق مدحت شلبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الطرف الأول في المباراة: نادي بيراميدز

فريق بيراميدز هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في إطار مباراة كأس السوبر المصري أمام نظيرة نادي الأهلي، نادي بيراميدز لم يستطيع تحقيق الانتصار في آخر مبارياته في إطار مباريات الإياب في الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي وذلك عندما التقى مع نظيره فريق نادي مارومو غالانتس يوم الأحد 30/4 الماضي وانتهت المباراة بفوز مارومو غالانتس بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شيء، وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 46 نقطة جمعهم بعد أن خاض 24 مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في 13 مباراة وتعادل في سبع مباريات وخسر أربع مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل بيراميدز هذا اللقاء وهو يبحث عن الظفر بأول بطولة له في تاريخه.

الطرف الثاني في المباراة: النادي الأهلي

وعلي النظير الآخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في إطار نهائي كأس السوبر المصري أمام الطرف الأول نظيره نادي بيراميدز، الأهلي حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة وذلك بتحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادله في خمس مباريات ولم يخسر أية مباراة خلال مشواره في الدوري المصري، وفي آخر مباراة لعبها نادي الأهلي كانت مع نظيره فريق الرجاء الرياضي يوم السبت الماضي في إطار مباريات الإياب في دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا دون أهداف، الأهلي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعداده للقاء نادي بيراميدز من أجل الوصول إلي لقب البطولة هو الآخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر

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