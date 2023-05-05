مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر

بث مباشر
بوابة الفجر

ماتش الأهلي ضد بيراميدز تعليق مدحت شلبي ، بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر  ، ويلاقي الأهلي منافسه بيراميدز على أرضية استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، لتحديد الفائز بالسوبر عن موسم 2022.

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع، يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في إطار كأس السوبر المصري لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض أن يتقابل فريق بيراميدز مع نظيره فريق الأهلي على أرضية ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لنهائي البطولة بنادي الجزيرة الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقان مباراة قوية على لقب بطولة كأس السوبر المصري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق مدحت شلبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الطرف الأول في المباراة: نادي بيراميدز

فريق بيراميدز هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في إطار مباراة كأس السوبر المصري أمام نظيرة نادي الأهلي، نادي بيراميدز لم يستطيع تحقيق الانتصار في آخر مبارياته في إطار مباريات الإياب في الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي وذلك عندما التقى مع نظيره فريق نادي مارومو غالانتس يوم الأحد 30/4 الماضي وانتهت المباراة بفوز مارومو غالانتس بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شيء، وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 46 نقطة جمعهم بعد أن خاض 24 مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في 13 مباراة وتعادل في سبع مباريات وخسر أربع مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل بيراميدز هذا اللقاء وهو يبحث عن الظفر بأول بطولة له في تاريخه.

الطرف الثاني في المباراة: النادي الأهلي

وعلي النظير الآخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في إطار نهائي كأس السوبر المصري أمام الطرف الأول نظيره نادي بيراميدز، الأهلي حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة وذلك بتحقيق الانتصار في 16 مباراة وتعادله في خمس مباريات ولم يخسر أية مباراة خلال مشواره في الدوري المصري، وفي آخر مباراة لعبها نادي الأهلي كانت مع نظيره فريق الرجاء الرياضي يوم السبت الماضي في إطار مباريات الإياب في دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا دون أهداف، الأهلي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعداده للقاء نادي بيراميدز من أجل الوصول إلي لقب البطولة هو الآخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز عبر البث المباشر لتطبيق كورة بلس مالك حقوق بث بطولات اتحاد كرة القدم المصري الحصري داخل مصر.

close
الأهلي الأهلي أمام بيراميدز الاهلي ضد بيراميدز الاهلي ضد بيراميدز مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز بث مباشر الاهلي وبيراميدز مباشر اهداف مباراة الاهلي وبيراميدز بيراميدز بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وبيراميدز بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز تشكيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز ماتش الاهلي وبيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي وبيراميدز مواجهات الاهلي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز نتيجة مباراة الاهلى وبيراميدز
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني اليوم في كأس السوبر (يلا شوت) لايف

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر

عاجل.. ماذا فعلت جماهير الأهلي في رمضان صبحي بمباراة السوبر؟

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني في كأس السوبر اليوم.. YALLA SHOOT

الآن مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر "الوقت الإضافي" يلا شوت بدون تقطيع في كأس السوبر المصري

عاجل.. قناة الأهلي تفتح النار على حكم السوبر بين الشوطين لهذا السبب

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي.. الان تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg