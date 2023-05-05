بث مباشر مباراة الأهلي اليوم : مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت في السوبر

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم: مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم يلا شوت في السوبر، يترقب عشاق الكرة المصرية وجماهير القلعة الحمراء مساء اليوم الجمعة 5 مايو 2023 موعد مباراة الأهلي وبيراميدز على كأس السوبر المصري وكذلك القنوات الناقلة المباراة وتشكيل الأهلي في هذه المباراة المهمة والمرتقبة في مسيرة المارد الأحمر هذا الموسم.

تأتي مباراة الأهلي ضد بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري للموسم الماضي، وكان من المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره وغريمه التقليدي الزمالك ولكن الأخير اعتذر، مما جعل الأهلي يواجه بيراميدز صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري الموسم الماضي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز مؤخرا في بطولة الدوري، مما يمنح الفريق الأحمر دفعة معنوية كبيرة في هذه المباراة.

كما نجح الأهلي في الأسبوع الماضي في التأهل لدور الأربعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي البيضاوي في دور الثمانية، ويعيش لاعبوه حالة فنية ومعنوية مرتفعة.

على الجانب الآخر، ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية من دور الثمانية على يد فريق مارومو جلانتس الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر على أرض ملعب استاد محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز على كأس السوبر المصري

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز على كأس السوبر المصري اليوم الجمعة 5 مايو عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة، وهو الموافق 9:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

ملعب مباراة الأهلي ضد بيراميدز على كأس السوبر المصري

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز على كأس السوبر المصري على أرض ملعب استاد محمد بن زايد في إمارة أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد بيراميدز على كأس السوبر المصري

تقوم قناة أبوظبي الرياضية بنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز على كأس السوبر المصري اليوم الجمعة 5 مايو 2023 الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة الإماراتية الحقوق الحصرية لبث المباراة.

ويتم نقل المباراة عبر قناة:

أبوظبي الرياضية 1 أتش دي

أبوظبي الرياضية HD 1

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

تردد قناة بي أبوظبي الرياضية HD 1 الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

الترددات الفضائية والأرضية

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

التصحيح

التشفير

Arabsat 2B

30.5 شرق

11804

أفقي

27500

DVB-S QPSK 3/4

مفتوح

Eutelsat 7 West A

7.3 غرب

11411

أفقي

30000

DVB-S2 8PSK 3/4

مفتوح

Eutelsat 7 West A

7.3 غرب

11526

أفقي

27500

DVB-S QPSK 5/6

مفتوح

كما تقوم قناة أون تايم سبورتس 1 إتش دي المصرية بنقل المباراة بين الأهلي وبيراميدز

ON Time Sports 1 HD

- تردد قناة أون تايم سبورتس 1 إتش دي الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم

الترددات الفضائية والأرضية

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

التصحيح

التشفير

Eutelsat 7 West A

7.3 غرب

11861

أفقي

27500

DVB-S QPSK 5/6

مفتوح

معلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم

يقوم المعلق الشهير عامر عبدالله بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية.

بينما يقوم المعلق المخضرم مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أتش دي.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.