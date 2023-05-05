رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري YALLA SHOOT

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري YALLA SHOOT، ينهى فريق الأهلى تدريباته اليوم الخميس فى مدينة أبو ظبى الإماراتية استعدادا لخوض مباراة السوبر المصرى ضد بيراميدز مساء غد الجمعة على استاد محمد بن زايد، فى إطار التحضير لهذه المواجهة التى تعد بطولة خاصة والفوز فيها مهم قبل خوض مباراتى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقبًا، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز بالسوبر المحلى

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح على حساب الأهلى.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وستفتح الأبواب للجماهير عند 4:30 على أن يُؤدي تامر حسني الفقرة الغنائية ثم تبدأ المباراة.وتحركت جماهير الأهلي نحو ملعب الملعب قبل انطلاق اللقاء.غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها في مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية في طريقها لملعب مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق قبيل التحرك لشرح خطة وطريقة اللعب التي سينفذها الفريق في مواجهة الأهلي.

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