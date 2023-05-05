يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر اون سبورت بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الأول اليوم بث مباشر اون سبورت دون تقطيع ، زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2022.

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر اون سبورت دون تقطيع، يتطلع عشاق كرة القدم المصرية والعربية لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز، على كأس السوبر المصري، التي يحتضنها استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الأهلي يسعى للابتعاد بصدارة الأكثر تتويجا بكأس السوبر المصري، بالوصول إلى لقبه الـ13، فيما يأمل بيراميدز في حصد اللقب الأول في تاريخه.

وكان من المفترض أن تجمع المباراة بين الزمالك، حامل لقب الدوري المصري، وغريمه الأهلي بطل كأس مصر، غير أن النادي الأبيض فضّل الاعتذار بسبب اعتراضاته على عدة قرارات أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبهذا وقع الاختيار على بيراميدز، وصيف الدوري والكأس، للمشاركة أمام الأهلي بدلا من الزمالك.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري؟

من المقرر أن تتم إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة عبر أكثر من قناة فضائية.

وتذاع مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز عبر قناتي أبوظبي الرياضية HD1، وON Time Sports 1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

أبوظبي الرياضية HD1

ON Time Sports 1 HD

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز

البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز عبر الإنترنت سيكون متاحا مجانا عبر "يوتيوب".

وعادة يتم نقل مباريات الكرة المصرية من خلال قناة تلفزيون كورة بلس على يوتيوب.

وفي ظل نقل المباراة عبر أبوظبي الرياضية، فستكون متاحة أيضا عبر قناة القناة على يوتيوب، وكذلك عبر تطبيق "Starz Play".

من معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2023؟

هناك أكثر من خيار للاستماع لمباراة الأهلي وبيراميدز، حيث قناة أبوظبي الرياضية ستوفر معلقين على مجريات السوبر المصري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

الأول هو المعلق المصري الشهير عصام عبده، والخيار الآخر سيكون المعلق الإماراتي الشهير عامر عبد الله.

وعبر أون سبورتس، يمكنك متابعة المباراة بالصوت المعتاد في القمم المصرية، المعلق الشهير مدحت شلبي.

ما موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2023؟

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء الجمعة الموافقة 5 مايو/آيار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.