يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 2023/5/05 في كأس السوبر المصري دون تقطيع

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 2023/5/05 في كأس السوبر المصري دون تقطيع، مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2022/2023 والتشكيل، يرغب في الاطلاع عليهم بشكل عام الجماهير المصرية، وبشكل خاص جماهير القلعة الحمراء، حيث إنه من المقرر إقامة مباراة كأس السوبر 2023، بين فريقي الأهلي ضد بيراميدز، غدا الجمعة والتي ينتظر أن تشهد احتفالية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، المستضيفة لهذا اللقاء الهام والمنتظر بين كلا الفريقين.

وتقابل الأهلي وبيراميدز، خلال شهر إبريل الماضي، في نهائي كأس مصر 2021-2022، والذي نجح الأحمر خلالها في الفوز بنتيجة 2-1، لذلك يدخل الأهلي هذا اللقاء في رجلة البحث عن ثاني ألقابه في الموسم الحالي، بينما تستمر رحلة بيراميدز من أجل التتويج بأول لقب له في التاريخ.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على تقديم كافة الأخبار والمعلومات التي تهم المتابعين على الساحة الرياضية، لذلك سوف نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي في السوبر المصري 2022/2023، والقنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، والتشكيل المتوقع أن يبدأ به كل فريق.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2022/2023

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه الأول فريق بيراميدز، وذلك يوم غد الجمعة الموافق 5 مايو الجاري، ضمن مباراة كأس السوبر المصري 2022/2023، ويستضيف ستاد “ محمد بن زايد” بإمارة أبو ظبي، أحداث لقاء الأهلي ضد بيراميدز.

وتحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 2023، لتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

وكان من المقرر خوض لقاء السوبر، بين فريقي الأهلي والزمالك، باعتبار أن الزمالك صاحب لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، والأهلي حاصل على لقب كأس مصر في النسخة الأخيرة، ولكن اعتذار الأبيض عن المشاركة في كأس السوبر، جعل بيراميدز يشارك بدلا منه باعتباره وصيف الدوري والكأس لموسم 2021-2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

وحول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري 2022/2023، فإن قناتي أبو ظبي الرياضية المفتوحة وقناة أون تايم سبورت، هما الحاصلتان على حقوق بث مباراة السوبر المصري، لكافة الجماهير المصرية والعربية، وبالتالي يمكن للمشجعين تنزيل الترددات التالية، لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

تردد قناة أبو ظبي الرياضية تردد قناة أون تايم سبورت القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 5\6

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع، لمباراة بيراميدز في كأس السوبر 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي

يأتي تشكيل بيراميدز المتوقع، لمباراة الأهلي في السوبر المصري 2022/2023، كالتشكيل الآتي: