مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت بتاريخ 5/5/2023 في نهائي كأس السوبر المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت بتاريخ 5/5/2023 في نهائي كأس السوبر المصري، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ببراميدز فى مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بكأس السوبر

وتذاع مباراة الأهلى وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت إلى جانب شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

17 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي وبيراميدز رقم 18 بتاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق والتقيا 17 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد للنادي السماوى بيراميدز الحالي والقديم "الأسيوطي" منهم 13 مرة بالدوري الممتاز و4 مباريات بكأس مصر.

مباريات لبيراميدز وتعادلا في 4 مباريات أخرى.

وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفا في في شباك بيراميدز بينما سجل لاعبو بيراميدز 12 هدفا في شباك الأهلي.

وأول لقاء جمع الأهلي وبيراميدز موسم 2014\2015 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وآخر لقاء جمع بين الأهلى وبيراميدز بنهائي كأس مصر للموسم الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف

4 هزائم للأهلى بالسوبر المصرى

وتلقي الفريق الأحمر 4 هزائم على مدار مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري الذي وصل إلى 16 مباراة حيث فاز في 12 مباراة.

الهزيمة الأولى للأهلي بالسوبر

وخسر الأهلى للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر المصري أمام فريق حرس الحدود في عام 2009 بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

الهزيمة الثانية للأهلي بالسوبر

وتلقي الأهلى الخسارة الثانية له في بطولة كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك في عام 2017 حيث خسر بنتيجه 1/3 بركلات الترجيح وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى دون أهداف في المباراة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهزيمة الثالثة للأهلي بالسوبر

الهزيمة الثالثة للأهلى فى بطولة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في عام 2020 عندما خسر بنتيجة 3/4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى دون أهداف في المباراة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهزيمة الرابعة للأهلى بالسوبر

وكانت الخسارة الرابعة للأهلى بالسوبر أمام فريق طلائع الجيش فى مباراة نهائي كأس السوبر عام 2021 عندما خسر الأهلى بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبى دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.