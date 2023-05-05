يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم في السوبر المصري | كورة لايف | كورة أون لاين | YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم في السوبر المصري | كورة لايف | كورة أون لاين | YALLA SHOOT، كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري والتي تجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء غدا الجمعة، عن موقف اللقاء حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل.

وقت إضافي ثم ركلات ترجيح بين الأهلي وبيراميدز

وقال محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، إنه في حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة.

وتابع: «في حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل بين الأهلي وبيراميدز، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز باللقب».

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبيراميدز، وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي نادي بيراميدز اللون الكحلي الكامل ويرتدي حارس المرمى الأخضر كاملا، فيما يظهر الأهلي بالأحمر والأبيض وحارسه البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب مباشرة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

الأنظار تتعلق بمباراة كأس السوبر المصري، التي ستجمع بين الثنائي بيراميدز والأهلي، التي ستنطلق مساء الجمعة 5 مايو 2023، على ملعب "محمد بن زايد"، في دولة الإمارات.

وتجري الاستعدادات بين الفريقين بيراميدز والأهلي على قدم وساق، خاصة في اليوم الأخير قبل المباراة، الذي انطلق صباح الخميس 4 مايو 2023ـ، بالعديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، ورفع المديرين الفنيين لكل فريق راية التحدي من أجل التتويج باللقب.

مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء يبحث عن لقب جديد له مع النادي الأهلي منذ توليه المسئولية، حيث توّج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك في النسخة الماضية له، وأيضًا بطولة كأس مصر للموسم الماضي، ويقترب من حسم لقبين جديدين هما الدوري المصري والسوبر المحلي أمام بيراميدز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

في الناحية الأخرى، يسعى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، في المباراة النهائية الثانية له، بعد أن فقد لقب كأس مصر أمام الأهلي منذ أسابيع قليلة مضت، كما يبحث عن حصد أولى ألقاب الفريق السماوي، منذ أن تم تأسيسه.

موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة بيراميدز والأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، مساء الجمعة 5 مايو 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، على أن تنقل أحداثها عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية، على أن يقوم المعلق الرياضي مدحت شلبي بالتعليق على المباراة في القناة الصوتية الأولى لقناتي On time sports 1 وOn time sports 2.

ويعلق الثنائي محمد البوشي وأمير محروس على القناة الصوتية الثانية لكل من قناتي On time sports 1 وOn time sports 2.