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محمد سلامة: مابولولو غير قابل للبيع في الاتحاد السكندرى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، عدم نية النادى التفريط في خدمات المهاجم جوب مابولولو الذي يقدم مستويات كبيرة مع الفريق هذا الموسم ويتصدر سباق هدافي الدورى.

وأوضح سلامة في تصريحات خاصة، ان ادارة النادى رفضت الدخول في أي مناقشات للعروض الشفهية التى تقدمت لضم اللاعب، نافيا وجود عروض رسمية من أي فريق حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى، أن الاتحاد يخوض مباريات قوية في البطولات المحلية، أشبه بمباريات الكؤوس، لذلك سيكون التركيز هو رهان المرحلة للفوز بأول لقب هذا الموسم بعد فترة من الغياب عن منصات التتويج.

ويتصدر مابولولو ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا حتى الآن بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه أحمد الشيخ مهاجم المحلة ومحمد حمدى زكى مهاجم أسوان برصيد 10 أهداف.

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