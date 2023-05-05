مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر اليوم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني في كأس السوبر اليوم.. YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الشوط الثاني في كأس السوبر اليوم.. YALLA SHOOT ، أنهى التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري ، ويلاقي الأهلي منافسه بيراميدز على أرضية استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، لتحديد الفائز بالسوبر عن موسم 2022.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر اليوم.. YALLA SHOOT، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري موسم 2021/2022، اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو الجاري، وتقام المباراة اليوم بين المراد الأحمر ونظيره الفريق السماوي، على أرضية ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات، ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر، بينما يشارك فريق بيراميدز بصفته وصيف الدوري المصري الموسم الماضي.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري موسم 2021/2022، مساء اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو الجاري، وتقام المباراة اليوم بين المراد الأحمر ونظيره الفريق السماوي، على أرضية ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت كل من القاهرةن، ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري اليوم

ويشارك النادي الأهلي في السوبر المصري هذا الموسم، باعتباره بطلًا لكأس مصر، في حين يدخل نادي بيراميدز بديلًا لنادي لزمالك، حيث حل الفريق السماوي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وكان قد اعتذر نادي الزمالك عن المشاركة في بطولة كأس السوبر، بسبب رفضه قرارات لجنة الانضباط واتحاد الكرة الخاصة بعقوبات محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، وهو ما جعل مرتضى منصور يدعو لاجتماع ويتخذ قرار الاعتذار بشكل رسمي.

غيابات الأهلي ضد بيراميدز في السوبر المصري

وسيغيب عن تشكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عدد من النجوم، سواء للإصابة أو لأسباب فنية.

غيابات الأهلي في المباراة ستكون على النحو التالي:

للإصابة: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد.

أسباب فنية: برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي كريستو وشادي حسين ورأفت خليل وحمزة علاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري اليوم

وتقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري موسم 2021/2022، اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو الجاري، وتقام المباراة اليوم بين المراد الأحمر ونظيره الفريق السماوي، على أرضية ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات، ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطلًا لكأس مصر، بينما يشارك فريق بيراميدز بصفته وصيف الدوري المصري الموسم الماضي.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري موسم 2021/2022، مساء اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو الجاري، وتقام المباراة اليوم بين المراد الأحمر ونظيره الفريق السماوي، على أرضية ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت كل من القاهرةن، ومكة المكرمة والدوحة.

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