بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري 2023، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في السوبر المصري 2023، حيث أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عن إتاحة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الجمعة 5 مايو الجاري في السوبر المصري عبر تطبيق AD Sports، بشكل مجاني للجماهير.

وتتشوق ملايين المشجعين في مصر والوطن العربي لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس مصر، ويسعى فريق بيراميدز إلى خطف لقبه الأول في السوبر المصري وأخذ الثأر النادي الأهلي، لأن المارد الأحمر قد انتزع بطولة كأس مصر من بيراميدز في أبريل الماضي، بعدما فاز بهدفين مقابل هدف وحيد لبيراميدز.

أما الأهلي يريد تحقيق المزيد من البطولات هذا الموسم، حيث استطاع الأحمر أن يحقق بطولة كأس مصر موسم 2022، ويتصدر الدوري الممتاز بفارق 3 نقاط و5 مباريات عن الوصيف، وتأهل أيضًا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجهه الترجي التونسي، لذا تعتبر بطولة السوبر المصري مهمة للغاية للمارد الأحمر، صاحب الأكثر تتويجًا بالسوبر بواقع 12 لقبا.

وحرصًا منا على تقديم الخدمات والمعلومات التي تهم جماهر كرة القدم، سنقدم لكم عبر السطور التالية خطوات مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في السوبر المصري 2023 على تطبيق أد سبورتس، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وطاقم تحكيم المباراة، وترددات القنوات الناقلة للبث المباشر.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في السوبر المصري 2023 على تطبيق أد سبورتس

يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 5 مايو الجاري في السوبر المصري 2023 المقام على أرضية ملعب محمد بن زايد بالإمارات على تطبيق أد سبورتس، مع توافر الإنترنت في التليفون الذكي، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر أب ستور لأصحاب آيفون، أو جوجل بلاي لأصحاب أندرويد وتنزل تطبيق AD Sports.

بعدها فتح التطبيق وقت المباراة والضغط على أيقونة البث المباشر.

اختار نافذة بث مباشر الأهلي بيراميدز في السوبر المصري، لتتمكن من مشاهدة اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر كأس السوبر المصري

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر كأس السوبر المصري، تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية المباراة على قناة AD Sports 1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، قطر، فلسطين، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط، وسنقدم لكم فيما يلي تردد قناة AD Sports 1 الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم.

تردد قناة AD Sports 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة قمر صناعي: عرب سات التردد: 11804 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

قد يستقر المدرب السويسري مارسيل كلور على تشكيل الأهلي التالي لمواجهة بيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو - أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل بيراميدز ضد الأهلي

أما الجانب الآخر، قد يختار المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، تشكيل بيراميدز التالي لمواجهة الأهلي اليوم في كأس السوبر المصري 2023.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي- أحمد سامي- علي جبر- محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه- أحمد توفيق- وليد الكرتي.

الهجوم: رمضان صبحي- مصطفى فتحي- فخري لاكاي.

حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في السوبر المصري 2023، حيث جاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري دور الحكم اسم الحكم جنسية الحكم حكم ساحة محمود البنا مصر حكم مساعد أول هاني عبد الفتاح مصر حكم مساعد ثان أحمد توفيق طلب مصر الحكم الرابع أحمد عيسى الإمارات حكم الفيديو VAR عمر محمد آل علي الإمارات حكم مساعد الفيديو VAR جاسم عبد الله آل علي الإمارات

وتجدر الإشارة إلى أن فريق بيراميدز يشارك بديلًا للزمالك، حيث أعلن الفارس الأبيض عن عدم مشاركته في مباراة السوبر، وأعلن بعدها الاتحاد المصري لكرة القدم عن خوض فريق بيراميدز قمة السوبر المصري بدلًا من الأبيض.