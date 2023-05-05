مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الآن في كأس السوبر المصري

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الآن في كأس السوبر المصري

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت الآن في كأس السوبر المصري، يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء اليوم بين النادي الأهلي المصري وفريق بيراميدز للتنافس على كأس السوبر المصري، حيث كان من المقرر إلتقاء الأهلي بمنافسه التقليدي نادي الزمالك الذي أعلن اعتذاره عن خوض المنافسة لهذا الموسم، مما ترتب عليه الإعلان عن مباراة بين الأهلي وبيراميدز صاحب المركز التالي، ويعتبر بيراميدز أحد الفرق الواعدة التي ظهرت منذ سنوات قليلة وأحرز تقدما كبيرا في الدوري المصري، وخاض العديد من المباريات أمام أكبر الأندية المصرية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تم الإعلان عن موعد المباراة التي تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية، وتقام على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ليكون في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز على بيراميدز في آخر مباراة أقيمت بينهما بهدفين مقابل هدف واحد، حاز على أثرها النادي الأهلي على بطولة كأس مصر، لتكون المرة الثامنة والثلاثين في تاريخ الأهلي، وتحرم بيراميدز من الحصول على أول بطولة في تاريخه.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم

في برنامج مساء الأنوار الذي يقدمه الجنرال “مدحت شلبي” على قناة أون تايم سبورت أعلن عن توقعاته لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز بقيادة المدير الفني “مارسيل كولر” فكانت كما هو موضح:

حيث يكون النجم محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي ثم علي معلول ومروان عطية ومحمد هاني في خط الوسط، وامامهما إليو ديانج وحمدي فتحي ثم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهرباء في المقدمة.

تشكيل بيراميدز اليوم أمام الأهلي حسب التوقعات

ووفقا لتوقعات المعلق ” مدحت شلبي” فإن التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز اليوم أمام النادي الأهلي بقيادة المدير الفني “جايمي باتشيكو” كالتالي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

حيث يكون في ارض الملعب أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد سامي وعلي جبر في الدفاع ثم أحمد توفيق بلاتي توريه، محمد حمدي على خط الوسط ثم وليد الكرتي ومحمد الشيبي ثظر رمضان صبحي ومصطفى فتحي وفخري لاكاي في المقدمة.

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