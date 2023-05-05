بث مباشر تويتر | رابط يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في السوبر المصري

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مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن لحظة بلحظة في كأس السوبر

يمكن متابعة أخبار مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن لحظة بلحظة في نهائي كأس السوبر من بداية المباراة وحتى إعلان نتيجة المباراة وتحليل المباراة من هنا.

الدقيقة 1: خطأ لصالح الأهلي من حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة2: جملة رائعة بين لاعبي الأهلي ولكن تطول إلى خارج المرمى.

الدقيقة 7: ضغط أحمر من الاطراف وعمق الملعب ولكن دون خطورة على مرمى أحمد الشناوي.

تشكيل الأهلي الرسمي اليوم لمواجهة بيراميدز فى كأس السوبر

جاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة نادي بيراميدز اليوم فى كأس السوبر كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي- محمد عبدالمنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- مروان عطية – أحمد القندوسي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- محمد شريف.

تشكيل بيراميدز الرسمي اليوم لمواجهة النأدي الأهلي فى كأس السوبر

جاء تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة النادي الأهلي اليوم فى كأس السوبر كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يتصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 53 نقطة.

ولعب النادي الأهلي ٢١ مباراة، فاز خلالها في ١٦ مباراة، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يخسر أي مباراة حتي الآن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

ويحل براميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ولعب نادي بيراميدز ٢٤ مباراة فاز خلالها في ١٣ مباراة وتعادل في ٧ مباريات، وخسر ٤ مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدد مباراة الذهاب بين الأهلي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

ويأتي موعد مباراة العودة بين الأهلي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة ١٩ مايو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

كولر عن مباراة بيراميدز: هدفي التتويج

قال مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر: هدفي دائمًا التتويج بأي بطولة وسأبذل كل جهدي من أجل الفوز بالمباراة والتتويج بلقب جديد مع الفريق.

وأضاف نحن في الأهلي سعداء جدًا بهذه المباراة التي تمثل بطولة وهذا ما تعود عليه النادي ولا نشبع من البطولات.

وأضاف كولر: بيراميدز فريق قوي ولديه دوافع كبيرة للفوز لأنه لم يحصل على أي لقب في تاريخه وهو ما يجعل المباراة صعبة علينا.

وأوضح مدرب الأهلي السويسري أنه لا يوجد تأثير كبير لتغيير الفريق المنافس في السوبر من الزمالك إلي بيراميدز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

وأضاف كولر نعلم فريق بيراميدز جيدًا ولعبنا ضده في الدوري ثم الكأس وقمنا بالتحضير لمواجهة بيراميدز بمجرد تأكدنا من مواجهته.

وقال كولر طلبت التعاقد مع مهاجم ولكن لم نتعاقد مع مهاجم في ولم أجد مهاجم أفضل من المتواجدين معنا لذلك أجلنا الملف لنهاية الموسم، موضحا أن الفريق لديه 3 مهاجمين حاليًا ويسجلون ويسيرون بشكل مميز.

وأكد كولر لا نعتمد على الثلاثي كهربا وشريف وتاو لتسجيل الأهداف فقط ونحاول أن يسجل باقي العناصر أيضًا.

وقال مارسيل كولر نحن نحاول أن نساعد كهربا نفسيًا وتهيئة الأجواء للاعب بالشكل النفسي المناسب خصوصًا مع وجود أخبار عن إيقافه بين حين وآخر ولكن نعمل معه نفسيًا.

الشناوي: مباراة مهمة

أكد محمد الشناوي، كابتن فريق بالنادي الأهلي، نحن مستعدون لمباراة بيراميدز بشكل جيد، وأن مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مباراة مهمة وبطولة تسجل في تاريخ الفريق الفائز والجميع يدرك هذا الأمر جيدا.

وأضاف الشناوي أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الكبيرة لإضافة بطولة جديدة، وأن الأهلي لا يلعب إلا على البطولات والجميع جاهز للمباراة ونستعد لها جيدًا.

ووجه الشناوي الشكر للمسئولين في الإمارات على استضافة المباراة وعلى حفاوة الاستقبال.

وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي اعتادوا على اللعب في الإمارات، وبيراميدز فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة، وتوجد مواجهتان جمعتنا بهم منذ فترة قريبة في الدوري وكأس مصر.

وأكد على أن النادي الأهلي يحترم جميع المنافسين ولاعبوا الأهلي يلعبون بنفس الروح والدوافع أمام أي منافس.