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بعد التتويج بالسوبر.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة والتشكيل

الأهلي
الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التتويج بلقب كأس السوبر المصري 2023، على حساب منافسه فريق بيراميدز بهدف دون رد من ركلة جزاء أحرزها التونسي علي معلول في المباراة التي احتضنها ملعب محمد بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد وصل إلى البطولة رقم 13 في خزينة بطولاته من لقب السوبر المصري.

- الأهلي يستعد لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

وعقب انتهاء المارد الأحمر من خوض مباراة السوبر، يستعد الفريق الأول لمواجهة صعبة ونارية أمام نظيره الترجي التونسي، قي ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

ونجح الأهلي في الوصول إلى هذا الدور، عقب الإطاحة بمنافسة الرجاء المغربي من دور ربع النهائي، بهدفين نظيفين مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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- موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مواجهة الذهاب بين الأهلي وبطل تونس في دور نصف النهائي، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 12 مايو الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب رادس.

- تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: كهربا

- القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

ويمكنكم مشاهدة جميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حصري ومباشر عبر شاشة قنوات BEIN SPORT القطرية، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية، باعتبارها المالك الوحيد لحقوق بث وإذاعة مباريات البطولة.

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