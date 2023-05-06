مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر لايف يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا ، يبحث عشاق وجماهير كرة القدم العربية وخاصة السعودية عن موعد المباراة المصيرية التي سوف تجمع بين فريقَي الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، في إطار منافسات إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

نهائي آسيا Al Hilal vs. Urawa، مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا ، ويأمل الهلال في العودة من ملعب سايتاما 2002 بلقب دوري أبطال آسيا، عندما يخوض إياب المباراة النهائية ضد أوراوا ريدز هُناك.

آلت مباراة الذهاب على ملعب الملك فهد الدولي إلى التعادل بهدف لكل فريق، وأصبح الهلال بحاجة للفوز مجددًا في اليابان للظفر بلقبه الخامس.

وعد رامون دياز جماهير الزعيم بالعودة إلى السعودية بلقب دوري أبطال آسيا رغم اعترافه بأن المهمة ستكون صعبة بعد فقدان الثنائي سالم الدوسري للإيقاف، وسلمان الفرج للإصابة.

المدرب الأرجنتيني كان نفسه مدرب الهلال، عندما تعادل مع أوراوا في السعودية 1-1 وخسر في اليابان 1-0 عام 2017 وفشل في التتويج باللقب آنذاك.

في هذا التقرير من "بوابة الفجر" سنتعرف على مشاهدةمباراة الهلال وأوراوا، وكيفية مشاهدة البث المباشر لها.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

توزع حقوق نقل مباريات دوري أبطال آسيا على عدد من القنوات المختلفة تبعًا لكل دولة، لذلك فهناك خيارات متعددة لمشاهدة مباراة الهلال وأوراوا.

داخل السعودية، يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة "SSC1 HD"، أما إذا كنت في الإمارات فستكون المباراة منقولة عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1" وكذلك "Dubai Sports Asia 1 HD".

يُضاف إلى القناتين، قناة بي إن سبورتس وقناة الكأس الرياضية 9 للمتواجدين في قطر وشتى بقاع العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

SSC1 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

Dubai Sports Asia 1 HD

beIN Sports AFC HD

AL Kass Nine HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

هناك أكثر من وسيلة لمتابعة مباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت، والأولى هي الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ومن المقرر أن ينقل التطبيق المباراة بصوت المعلق الشهير فهد العنيزي، ولن تكون المباراة متاحة مجانًا، بل تستلزم الاشتراك في الباقة الرياضية.

الخيار الآخر هو متابعة المباراة عبر الاشتراك في تطبيق "تود" وحينها سيكون اللقاء مصحوبًا بصوت المعلق اليمني حسن العيدروس.

متى موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

تقام مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 2023 بملعب سايتاما 2002.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في 12:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت دولة الإمارات.