يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

حسم اللقب Al Hilal vs. Urawa ، يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا ، مباراة الهلال واوراوا في إياب نهائي على نايل سات في دوري أبطال آسيا” ومن خلال السطور القادمة سوف نوافيكم بالتفاصيل الكاملة حول ما هي الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في إياب نهائي على نايل سات في دوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال وأوراوا في الإياب النهائي على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد في دوري أبطال آسيا 2023 حيث يلتقي الفريقان يوم السبت 6 مايو، 2023 من أجل عودة دوري أبطال أوروبا، وهذا اللقاء سيقام على استاد سايتاما 2002، ويسعى لإطلاع عدد كبير من المشاهدين على القنوات المجانية التي تبث أحداث هذه القمة، وفي هذا التقرير نعرض لكم التفاصيل.

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال السعودي ونظيره الياباني أوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت 6 مايو، الساعة العاشرة بتوقيت الخرطوم والقدس الشريف، والساعة الثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات التي تبث مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

أربع قنوات تملك حقوق بث وبث مباريات دوري أبطال آسيا في موسم 2022-2023، بحيث يمكن متابعة أحداث مباراة الهلال وأوراوا اليابانية على شاشاتها، وهذه هي القنوات التي تبث قناة Al. – مباراة الهلال واوراوا وتردداتهما.

القنوات التي تبث مباراة الهلال وأوراوا على عربسات

ستنقل مباراة الهلال وأوراوا على قناة SSC 1، وسنتعرف على تردد القناة على النحو التالي.

القمر الاصطناعي عرب سات غير مؤكد 12380 (ح) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا على سهيل سات

سيتم بث مباراة الهلال ضد أوراوا على الهواء مباشرة على شاشة قناة beIN Sports AFC، ويمكن مشاهدة القناة على التردد التالي.

القمر الاصطناعي سهيل السبت غير مؤكد 12245 (الخامس) معدل الترميز 27500 الاستقطاب رَأسِيّ معامل تصحيح الخطأ 2/3

القنوات الناقلة تبث مباراة الهلال واوراوا على النايل سات

يمكن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا على قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 HD، ويمكن مشاهدة القناة على التردد التالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

القمر الاصطناعي النيل السبت غير مؤكد 11526 (ح) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الهلال واوراوا على قناة الكاس فايف.