بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا ، يترقب الكثير من محبي وعشاق كرة القدم السعودية بشوق مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة ليحجز مكانًا في كأس العالم لهذا العام. ويحمل الهلال لقب النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا، ما يزيد من رغبته في تحقيق النجاح والتألق في البطولة هذا العام.

بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا ، يسعى الهلال السعودي، الذي يحمل لقب "زعيم آسيا"، إلى حصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، والتأهل لمونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه. بينما يسعى فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على حساب الهلال السعودي.

نهائي الزعيم Al Hilal vs. Urawa ، بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا، يلتقي مساء السبت، الهلال السعودي مع أوراوا الياباني في إياب نهائي أبطال آسيا، على ملعب سايتاما 2002، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في السعودية.

أكد رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، استعداد فريقه لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والعودة باللقب إلى المملكة العربية السعودية.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «الأرقام والنتائج القديمة ليس لها أي دلالة على ما سيحصل في الغد من نتائج، والهلال هو كبير آسيا بدليل الألقاب الآسيوية التي حصل عليها، وهدفنا هو تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة».

وأضاف دياز أن فريقه جاهز لخوض النهائي ولديه القدرة على التعامل مع الضغط الجماهيري، و«سنحاول الابتعاد عن الأخطاء».

وتابع المدرب الأرجنتيني: «اعتدنا اللعب خارج الأرض خصوصًا في هذه البطولة، ولدينا الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات، تركيزنا منصب على خوض المباراة النهائية ولدينا القدرة على التعامل مع الأجواء الجماهيرية المتوقعة في مباراة الغد».

وعن الغيابات التي ضربت الفريق قبل المباراة الختامية، قال دياز: «غياب سالم الدوسري وسلمان الفرج لم يكن منتظرًا، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على التعويض والأداء الجيد».

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز مساء اليوم السبت، عبر عدة شبكات في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

إذ تذاع مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا 2023 علي قناة SSC Sports HD 1، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1، وDubai Sports Asia 1.

وذلك قناة bein sports AFC الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

معلقو مباراة الهلال ضد أوراوا

Abu Dhabi Sports Asia 1.. تعليق: فارس عوض

Dubai Sports Asia 1 HD: تعليق: راشد عبد الرحمن

Alkass Nine HD.. تعليق: خليل البلوشي

SSC EXTRA 1 HD.. تعليق: فهد العتيبي، عبد الله الغامدي

beIN Sports AFC HD.. تعليق: حسن العيدروس

SSC1 HD.. تعليق: فهد العتيبي

Shahid VIP.. تعليق: فهد العتيبي

الهلال في مواجهة أوراوا ريد دياموندز

يستضيف فريق أوراوا ريدز الياباني نظيره الهلال السعودي، غدًا السبت، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الهلال وأوراوا ريدز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي جمعت بينهما على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، معقل الزعيم.