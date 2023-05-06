الآن مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

الآن مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا ، ستكون هذه المباراة ممتعة ومثيرة، حيث يتنافس الفريقان بكل قوة وعزيمة للفوز باللقب الغالي وتحقيق الانتصار في هذه المنافسة الكبيرة. لذا، لا تفوتوا الفرصة لمشاهدة بث المباراة المباشر عبر موقع الفجر الإخباري والاستمتاع بالأداء المميز لهذين الفريقين الكبيرين في القارة الآسيوية.

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ماتش Al Hilal vs. Urawa، الآن مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، يستضيف فريق أوراوا ريدز الياباني نظيره الهلال السعودي، السبت، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الهلال وأوراوا ريدز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، التي جمعت بينهما على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، معقل الزعيم.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز

ويستضيف فريق أوراوا ريدز الياباني نظيره فريق الهلال ظهر غدًا السبت، في 12 ظهرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

وتقام مبارارة أوراوا ريدز الياباني ضد الهلال السعودي على ملعب” سايتاما”، معقل الفريق الياباني.

تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا

واستقر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوراوا ريدز الياباني.

وجاءت عناصر الزعيم كالآتي:

حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو، عبد الله عطيف، مصعب الجوير

الهجوم: أوديون إيجالو، ميشيل ديلجادو، أندريه كاريلو.

غيابات الهلال أمام أوراوا في دوري أبطال آسيا

يفقد فريق الهلال، خدمات الظهير الأيسر المخضرم ياسر الشهراني في موقعة أوراوا بالذهاب والإياب، لعدم قيد اسمه من قبل النادي لعدم معرفتهم بموعد عودته من الإصابة التي لحقت به في كأس العالم.

ويغيب الجناح الأيسر سالم الدوسري بعد طرده أمام أوراوا في مباراة الذهاب، بحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة “86”.

وينضم سلمان الفرج لغيابات الهلال أمام أوراوا في الإياب بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال مباراة الذهاب في الرياض، السبت الماضي.

ويعود الحارس محمد العويس، لقائمة الهلال بعد غيابه عن مباراة الذهاب لعدم اكتمال جاهزيته.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز ظهر اليوم السبت، عبر عدة شبكات في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

إذ تذاع مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا 2023 علي قناة SSC Sports HD 1، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1، وDubai Sports Asia 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وذلك قناة bein sports AFC الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

الهلال السعودي حامل اللقب

ويتساوى الهلال السعودي بلقبين مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وأوراوا الياباني وجيونبوك الكوري الجنوبي وجوانجزو الصيني واتحاد جدة السعودي، بالمسمى الجديد لدوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال وأوراوا النهائي الثالث بينهما، بعدما تقابلا عامي 2017 و2019.

وذلك بفرصة تاريخية للإنفراد بلقب الأكثر تتويجًا في القارة الصفراء في النظام الحديث لدوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الياباني قد فاز بلقب 2017، بينما فاز الهلال السعودي بلقب 2019.

وسيكون الهلال السعودي المتوج بلقب نسخة 2021 أمام فرصة أخرى لمعادلة رقم فريد مسجل باسم اتحاد جدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وكان اتحاد جدة كتب تاريخا غير مسبوق بأن حصد لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين في 2004 و2005 بعد عام واحد من تغيير نظام البطولة.

وكان إنجاز النمور في نسخة 2004 الأبرز حتى الآن، لا سيما أنه حقق اللقب بريمونتادا نادرة، تعد الأقوى في تاريخ المسابقة.