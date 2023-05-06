مشاهدة مباراة الهلال تويتر اليوم | كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال تويتر اليوم | كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا الشوط الثاني يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT ، يمكنكم متابعة مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بثًا مباشرًا وحصريًا عبر موقع الفجر الرياضي الإخباري ، و سيتم بث المباراة الحاسمة في إطار منافسات إياب النهائي على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

مشاهدة مباراة الهلال تويتر اليوم | كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا أون لاين يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT ، يحتضن استاد سايتاما مباراة حاسمة ونارية حيث يلتقي فريق الهلال ومنافسه فريق اورورا اليوم ، في جولة النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال اسيا.

مشاهدة مباراة الهلال تويتر اليوم | كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، يسعى فريق الهلال السعودي للعودة من ملعب سايتاما 2002 بلقب دوري أبطال آسيا، حيث يخوض مباراة الإياب في المباراة النهائية ضد فريق أوراوا ريدز.

وقد انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالتعادل بهدف لكل فريق، وبالتالي يحتاج الهلال لتحقيق الفوز في اليابان للفوز بلقبه الخامس في هذه المسابقة.

وعد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، جماهير الهلال بالعودة إلى السعودية بلقب دوري أبطال آسيا، على الرغم من صعوبة المهمة بعد فقدان الثنائي سالم الدوسري بسبب الإيقاف، وسلمان الفرج بسبب الإصابة.

ويذكر أن دياز كان المدرب السابق للهلال، حيث تعادل الفريق مع أوراوا في السعودية 1-1 وخسر في اليابان 1-0 في عام 2017، وفشل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في ذلك الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

توزع حقوق نقل مباريات دوري أبطال آسيا على عدد من القنوات المختلفة تبعًا لكل دولة، لذلك فهناك خيارات متعددة لمشاهدة مباراة الهلال وأوراوا.

داخل السعودية، يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة "SSC1 HD"، أما إذا كنت في الإمارات فستكون المباراة منقولة عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1" وكذلك "Dubai Sports Asia 1 HD".

يُضاف إلى القناتين، قناة بي إن سبورتس وقناة الكأس الرياضية 9 للمتواجدين في قطر وشتى بقاع العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

SSC1 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

Dubai Sports Asia 1 HD

beIN Sports AFC HD

AL Kass Nine HD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

هناك أكثر من وسيلة لمتابعة مباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت، والأولى هي الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

ومن المقرر أن ينقل التطبيق المباراة بصوت المعلق الشهير فهد العنيزي، ولن تكون المباراة متاحة مجانًا، بل تستلزم الاشتراك في الباقة الرياضية.

الخيار الآخر هو متابعة المباراة عبر الاشتراك في تطبيق "تود" وحينها سيكون اللقاء مصحوبًا بصوت المعلق اليمني حسن العيدروس.

متى موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

تقام مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 2023 بملعب سايتاما 2002.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في 12:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت دولة الإمارات.