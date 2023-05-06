مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا لايف ، البث المباشر الحصري لمشاهدة مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، وذلك عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بريميو 1، في مساء اليوم السبت. وسيكون هذا اللقاء حافلًا بالإثارة والتشويق، إذ يسعى الفريقان بكل قوة للفوز باللقب الغالي والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا لايف ، يعد نادي الهلال السعودي واحدًا من أكثر الأندية نجاحًا في دوري أبطال آسيا، حيث يعد حاملًا للقب هذه البطولة ثلاث مرات في عام 1991 و 2000 و 2019 وهو أيضًا أحد الأندية العريقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها.

إياب النهائي Al Hilal vs. Urawa، مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا، يترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وآسيا مباراة قوية بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2023، والذي يعد الحدث الأبرز في القارة الآسيوية.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتي ستحدد الفريق الحائز على اللقب الغالي والمُفضل لكبار أندية آسيا، بعدما توج الهلال باللقب في آخر نسختين.

ومن المقرر إقامة المباراة في ملعب أوراوا سايتاما 2002 في اليابان، وذلك يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، وستكون القنوات الناقلة للمباراة متاحة للمشاهدة عبر منصات التلفزيون والإنترنت في العديد من الدول. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، وعروضًا كروية رائعة يتابعها عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم.

وسبق وأن واجه الهلال السعودي، غريمه التقليدي نادي “أوراوا رد دايموندز” الياباني في خمس مواجهات، وأبانت الإحصائيات مدى تقارب المستوى بينهما.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد اوراوا في نمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 1:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تاريخ مواجهات الهلال واوراوا

جميع المواجهات التي جمعت بين نادي الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني كانت ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وتحديدًا في النهائيات.

ذهاب 2017: حل التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، المواجهة الأولى لكلا الفريقين.

إياب: 2017: وفي مباراة الإياب، نجح الفريق الياباني في هز شباك الخصم، ونال اللقب آنذاك.

ذهاب 2019: فاز الهلال على نظيره أوراوا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، قبل حسم القمة في اليابان.

إياب 2019: ففي لقاء الإياب، فاز الهلال وتوج بالبطولة وقتها، بعد تسجيله لهدفين مقابل لا شيء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

انتهت مباراة الذهاب بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الجاري 2023، بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في مباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين.

وتشير النتيجة إلى أن لقاء الإياب سيكون مثيرًا للغاية، حيث سيحدد الفريق الحائز على لقب بطولة دوري أبطال آسيا لهذا العام، والذي سيقام في اليابان.

وسيحاول الفريقان خلال المباراة النهائية تقديم أداء أفضل من الذي قدماه في الذهاب، والفوز باللقب الغالي والمرموق في القارة الآسيوية، وسيكون الحضور الجماهيري والتشجيع من الجماهير عاملًا مهمًا في دعم الفريق الذي سيحمل اللقب هذا العام.

معلقين مباراة الهلال واوراوا

ستختلف معلقي مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، حسب القناة الناقلة للمباراة، وسيشارك عدد من نجوم التعليق في المنطقة العربية في تغطية المباراة النهائية المرتقبة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ومن المقرر أن يتولى المعلق الكبير خليل البلوشي، مهمة التعليق على اللقاء عبر فضائية قناة الكأس، بينما تم اختيار فهد العتيبي لتعليق المباراة على القناة الصوتية الأولى، وسيتم تعيين عبد الله الغامدي لتعليق المباراة على القناة الصوتية الثانية لصالح قناة إس إس سي الرياضية.

ومن جهة أخرى، سيتم تعيين حسن العيدروس لتعليق المباراة على قناة بي إن سبورت، فيما سيقوم سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة عبر قناة أبوظبي.

ومن المتوقع أن يقدم هؤلاء المعلقون عروضًا تعليقية مميزة، تليق بأهمية المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا، وستكون هذه التغطية الرائعة فرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة اللقاء والاستمتاع بتعليقات المعلقين الكبار.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تُتابعون مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، بين الهلال ونظيره الياباني “اوراوا”، عبر هذه القناة الناقلة.

– SSC1 HD.

– beIN Sports AFC HD.

– Abu Dhabi Sports Asia 1.

– AL KASS NINE HD.