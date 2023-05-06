مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم ( يلا شوت )، يستضيف استاد سايتاما باليابان مباراة الهلال وأوراوا، والتي تجمع بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

انتهى لقاء الذهاب في استاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، أحرزهما سالم الدوسري للزعيم، وكوروكي للأحمر الياباني.

يحتاج نادي الهلال للفوز بأي نتيجة للحصول على اللقب الخامس من دوري أبطال آسيا في تاريخه، أما نادي أوراوا فالتعادل يكفيه لرفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على حساب الأزرق السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر.

متى مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم السبت 6 مايو 2023، وتقام في استاد سايتاما 2002.

ومن المقرر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا بإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

تختلف القناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2023 باختلاف الدولة، فإذا كنت تتابع المباراة من السعودية، ستجد مباراة الهلال وأوراوا على قناة SSC 1 HD.

أما في الإمارات، تأتي المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 المخصصة لنقل فاعليات بطولات القارة الصفراء فقط.

بقية دول الشرق الأوسط يمكنها متابعة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 من خلال الاشتراك في قناة "بي إن سبورتس" الآسيوية، أو عبر قناة الكأس الرياضية القطرية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا بإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

هناك طرق متعددة لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، نظرًا لوجود أكثر من قناة ستنقل القمة المرتقبة.

يمكنك متابعة النهائي عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية شاهد VIP، أو من خلال تطبيق Starzplay.

يُضاف إلى الوسيلتين السابقتين وسيلتين أخرتين، وهما تطبيق "تود" وكذلك خدمة بي إن كونكت.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوراوا - الهلال السبت 6 مايو 2023،

12:00 بتوقيت مكة المكرمة SSC 1 HD،

Abu Dhabi Sports Asia 1،

Alkass Nine HD،

beIN Sports AFC HD،

Dubai Sports Asia 1 HD استاد سايتاما 2002

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ما تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا؟

يغيب عن الزعيم سالم الدوسري لتلقيه البطاقة الحمراء في الذهاب، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب رامون دياز على التشكيل التالي في مباراة الهلال وأوراوا بإياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

تشكيلة الهلال ضد أوراوا: 4-3-3

عبد الله المعيوف

محمد البريك - علي البليهي - جانغ هيون سو - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو - أندريه كاريو

ميشيل - أوديون إيغالو - موسى ماريغا

ما تشكيل أوراوا المتوقع ضد الهلال؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميتشي سكورزا على التشكيل التالي في مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

تشكيلة أوراوا ضد الهلال: 4-2-3-1

شوساكو نيشيكاوا

تاكيهيرو أكيموتو - ألكساندر شولز - تاكويا إيوانامي - هيروكي ساكاي

كين إيواو - أتسوكي إيتو

تاكاهيرو سيكيني - يوشيو كويزومي - تومواكي أكوبو

شينزو كوروكي