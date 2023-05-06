الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، بث مباشر مباراة الهلال السعودي مع نظيره فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني على استاد سايتاما، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتنطلق مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، 09:00 بتوقيت جرينتش.

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مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا بث مباشر

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، ويبحث الهلال عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل بهدفين أو أكثر أمام أوراوا ريد دايموندز، وذلك بعد تعادله في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الرياض، بهدف لكل فريق.

وبحسب لوائح بطولة دوري أبطال آسيا تُطبَّق قاعدة الهدف خارج الأرض في نهاية الوقت الأصلي لإياب النهائي، وليس في الوقت الإضافي، ما يعني أن التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج بلقب المسابقة.

الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، ويأمل فريق الهلال السعودي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا في تعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021، فيما يبحث أوراوا عن لقبه ثالث بعد 2007 و2017.

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وعلى الجانب الآخر، سيستفيد أوراوا بجانب النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب من غياب نجم الهلال سالم الدوسري لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، إثر خطأ غير مبرر نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو.

وكان سالم الدوسري افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة (13)، قبل أن يتسبّب خطأ دفاعي بهدف التعادل لشينزو كوروكي لاعب أوراوا مطلع الشوط الثاني (53).

بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا اليوم في دوري أبطال آسيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر مباراة الهلال السعودي مع نظيره فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني على استاد سايتاما، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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