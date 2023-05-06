مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعوةدي، الأرجنتيني رامون دياز، تشكيل فريقه لمواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، التي تقام اليوم السبت.

الهلال يحل ضيفًا على أوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب سايتاما، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المملكة السعودية بين الفريقان انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الهلال أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانغ هيون سو وسعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبد الله عطيف ومحمد كنو وأندري كاريلو وعبد الله الحمدان وميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: إيجالو.

وتنطلق مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، 09:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا بث مباشر

ويبحث الهلال عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل بهدفين أو أكثر أمام أوراوا ريد دايموندز، وذلك بعد تعادله في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الرياض، بهدف لكل فريق.

وبحسب لوائح بطولة دوري أبطال آسيا تُطبَّق قاعدة الهدف خارج الأرض في نهاية الوقت الأصلي لإياب النهائي، وليس في الوقت الإضافي، ما يعني أن التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج بلقب المسابقة.

ويأمل فريق الهلال السعودي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا في تعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021، فيما يبحث أوراوا عن لقبه ثالث بعد 2007 و2017.

وعلى الجانب الآخر، سيستفيد أوراوا بجانب النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب من غياب نجم الهلال سالم الدوسري لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، إثر خطأ غير مبرر نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وكان سالم الدوسري افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة (13)، قبل أن يتسبّب خطأ دفاعي بهدف التعادل لشينزو كوروكي لاعب أوراوا مطلع الشوط الثاني (53).

بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا اليوم في دوري أبطال آسيا

يسعى فريق الهلال السعودي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل بهدفين أو أكثر أمام أوراوا ريد دايموندز، وذلك بعد تعادله في مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا بهدف لكل فريق.

وتطبَّق في بطولة دوري أبطال آسيا قاعدة الهدف خارج الأرض في نهاية الوقت الأصلي لإياب النهائي، وليس في الوقت الإضافي، وبالتالي فإن التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج بلقب المسابقة.

ويسعى الهلال إلى تعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021، بينما يتطلع أوراوا إلى تحقيق لقبه الثالث بعد 2007 و2017.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وسيستفيد أوراوا من غياب نجم الهلال سالم الدوسري، الذي حصل على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، وذلك بعد خطأ غير مبرر نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو.

وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 13، قبل أن يتسبّب خطأ دفاعي في هدف التعادل لشينزو كوروكي لاعب أوراوا في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 53.