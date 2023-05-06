بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا | Shahid VIP

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا | Shahid VIP

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا | Shahid VIP، يواجه فريق الهلال السعودي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في لقاء إياب المباراة الأخيرة من النسخة الحالية للبطولة القارية لموسم 2022 - 2023 على أرضية ملعب سايتاما 2002.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملك فهد"، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الهلال يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل التتويج باللقب الأغلى في القارة الآسيوية، في حين يمني أوراوا تحقيق اللقب واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

توقيت مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تلعب مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب "سايتاما 2002".

القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عبر القنوات التالية:

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

SSC1 HD

Shahid VIP

Abu Dhabi Sports Asia 1

Dubai Sports Asia 1 HD

ما تشكيل أوراوا المتوقع ضد الهلال

شوساكو نيشيكاوا

تاكيهيرو أكيموتو - ألكساندر شولز - تاكويا إيوانامي - هيروكي ساكاي

كين إيواو - أتسوكي إيتو

تاكاهيرو سيكيني - يوشيو كويزومي - تومواكي أكوبو

شينزو كوروكي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

يستقبل نادي الهلال السعودي مساء يوم السبت نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الدور النهائي لدوري ابطال اسيا.

موعد مباراة الهلال واوراوا في دوري ابطال اسيا.

الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش

الساعة 18:30 بتوقيت المغرب تونس والجزائر

الساعة 19:30 بتوقيت مصر والسودان

الساعة 20:30 بتوقيت السعودية قطر البحرين والكويت

القنوات الناقلة لمباراة الوداد واوراوا اليوم في نهائي دوري ابطال اسيا.