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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا لايف | يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا لايف | يلا شوت ، ستشهد ملاعب كرة القدم الآسيوية الليلة مباراة مهمة ومثيرة عندما يتقابل الهلال السعودي مع أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وستقام المباراة على ملعب سايتاما 2002 في اليابان، وكانت مباراة الذهاب في المملكة العربية السعودية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا | يلا شوت  ، يبحث الكثيرون من عشاق ومحبي الكرة العربية والآسيوية عن بث مباشر مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره أوراوا، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

بث مباشر مباراة الهلال ضد أوراوا

وتذاع مباراة الهلال ضد أوراوا عبر شبكة قنوات «SSC»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة العربية والآسيوية.

البث المباشر من مباراة الهلال ضد أوراوا؛ حتى يمكن للزوار متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة..

تشكيل الهلال أمام أوراوا

ويبدأ الهلال مباراته أمام أوراوا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك- على آل بليهي- جانج هيون سو- سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبد الله عطيف- محمد كنو- أندري كاريلو- عبد الله الحمدان.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو- أوديون إيجالو.

يستضيف استاد سايتاما مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق ريال الهلال ومنافسه فريق اورورا اليوم، في جولة النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال اسيا.

مشاهدة مباراة الهلال واورورا اليوم  

حيث تقام مباراة الهلال واورورا، في جولة النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال اسيا، اليوم السبت الموافق 6 من شهر مايو الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

10:00 صباحًا بتوقيت موريتانيا.

11:00 صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

12:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

1:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

2:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واورورا  

بينما تنقل مباراة الهلال واورورا اليوم، في جولة النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال اسيا، عبر القنوات الآتية:-

1- SSC sport 1 HD ، بصوت المعلق فهد العتيبي.

2- الكأس 9، بصوت المعلق خليل البلوشي.

3- أبوظبي الرياضية آسيا 1، بصوت المعلق فارس عوض.

4- Dubai sport Asia، بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.

5- SSC sport 5 HD، بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

6- beIN sports AFC، بصوت المعلق حسن العيدروس.

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