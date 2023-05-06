بث مباشر مشاهدة مباراة أوراوا والهلال السعودي يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا Al-Hilal vs Urawa

بث مباشر مشاهدة مباراة أوراوا والهلال السعودي يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا Al-Hilal vs Urawa، بث مباشر مباراة أوراوا والهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، مشاهدة مباراة Al-Hilal vs Urawa حصريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 1، نقدم لكم بث مباشر حصري من خلال موقع الفجر الرياضي الآن.

بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر حصري، إليكم المشاهدة عبر موقع الفجر الرياضي الإخباري، إليكم بث مباشر مباراة أوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي، في إطار منافسات إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة أوراوا والهلال السعودي في نهائي أبطال آسيا

شاهد لقاء أوراوا والهلال السعودي بث مباشر، تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشر مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، في إطار منافسات إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

شاهد لقاء أوراوا والهلال السعودي بث مباشر

نهائي دوري أبطال آسيا، كشف رامون دياز، مدرب نادي الهلال، عن التشكيل الأساسي للفريق السعودي، أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويغيب سالم الدوسري، عن مباراة اليوم السبت، التي يحتضنها ملعب سايتاما 2002؛ لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بالرياض، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

تشكيل الهلال

الحراسة: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو

الهجوم: ميشيل دلجادو، عبدالله الحمدان، وأودويون إيجالو.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت، يوم السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قد انتهت بالتعادل 1/1.

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباراة أوراوا ضد الهلال السعودي، في الثانية عشرة ظهر السبت بتوقيت القاهرة والسعودية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

وتنقل مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني أمام الهلال السعودي على قنوات، beIN Sports AFC HD وAlkass Nine HD وSSC1 HD.

تصريحات رامون دياز مدرب الهلال السعودي

وشدد الأرجنتيني رامون دياز على ثقته في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام أوراوا ريد الياباني.

وقال رامون دياز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نملك فريق يضم لاعبين لديهم لقبين في دوري أبطال آسيا، ولديهم الخبرة، لا تهمنا أرقام مباراة سابقة بين الفريقين وجاهزون لتأدية مباراة قوية".

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، نقدم لكم من خلال موقع الفجر بث مباشر حصري للقاء الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بريميو 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر حصري، إليكم المشاهدة عبر موقع الفجر الإخباري، إليكم بث مباشر مباراة أوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي، في إطار منافسات إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة أوراوا والهلال السعودي في نهائي أبطال آسيا

شاهد لقاء أوراوا والهلال السعودي بث مباشر، تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشر مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، في إطار منافسات إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف: "ندرك أننا لم نحصل على مرادنا في مباراة الذهاب لكن تبقى لنا مواجهة الإياب، ونحن هنا للفوز بلقب دوري أبطال آسيا".