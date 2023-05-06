بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني يلا شوت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يحل بعد قليل فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في لقاء إياب المباراة الأخيرة من النسخة الحالية للبطولة القارية لموسم 2022- 2023 على أرضية ملعب سايتاما 2002.

ويقدم الفجر الرياضي اليوم، خدمة بث مباشرة لحظة بلحظة، لنقل أحداث المباراة للمتابعين على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب «الملك فهد»، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الهلال يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل التتويج باللقب الأغلى في القارة الآسيوية، في حين يمني أوراوا تحقيق اللقب واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانغ هيون سو وسعود عبدالحميد.

خط الوسط: عبدالله عطيف ومحمد كنو وأندري كاريلو وعبدالله الحمدان وميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: إيجالو.

بث مباشر لمباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني أمام الهلال السعودي

توقيت مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تلعب مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب «سايتاما 2002».

القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة أوراوا والهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عبر القنوات التالية:

beIN Sports AFC HD

Alkass Nine HD

SSC1 HD

Shahid VIP

Abu Dhabi Sports Asia 1

Dubai Sports Asia 1 HD

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا، نقدم لكم نقل مباراة الهلال ضد اوراوا دوري أبطال آسيا 2023، المعلومات التي يبحث عنها مشجعو الدوري الإسباني لحضور المباراة على شاشة التلفزيون.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

هناك العديد من القنوات التي تتخصص في بث أحداث مباريات الدوري الآسيوي أو غيرها. كما نعلم جميعا، تحظى رياضة كرة القدم بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. لذلك، تتنافس القنوات التلفزيونية على بث مباريات مباشرة من أجل كسب المزيد من المشاهدين. لذلك سنطلعكم من خلال هذا المقال على القنوات التي تبث مباريات نهائي دوري أبطال آسيا وتحديدا مباراة الهلال السعودي.

مباراة الهلال واوراوا بث مباشر اليوم



يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال السعودي لمواجهة منافسه أوراوا ريدز في مباراة حاسمة ضمن نهائي دوري أبطال آسيا، وستقام المباراة بين الهلال وأوراوا على ملعب سايتاما في اليابان كجزء من مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2023.

انتهت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بنتيجة 1-1، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن نهائي المسابقة القارية، حيث يعد نادي الهلال السعودي أنجح نادي يحقق لقب دوري أبطال آسيا، حيث فاز باللقب أربع مرات، بينما تمكن فريق أوراوا ريدز من الفوز بالبطولة مرتين فقط. في الواقع تتمثل قائمة القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا بالآتي:

قناة bien sports afc.

أيضا قناة ssc.

كذلك قناة alkass five.

أيضا مجموعة قنوات الكأس القطرية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في دوري اسيا

إن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا هو كالآتي:

القناة الناقلة لنهائي أبطال آسيا beIN Sports PREMIUM 1 beIN Sports PREMIUM 2 beIN Sports 1 beIN Sports قناة SSC الرياضية 1 قناة SSC الرياضية 2 قناة أبوظبي الرياضية 1 قناة أبوظبي الرياضية 2 التردد 11547 11547 11547 11585 12284 12149 11411 12226 الاستقطاب عمودي عمودي عمودي عمودي عمودي أفقي أفقي أفقي معدل الترميز 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 2/3 2/3 2/3 5/6 5/6 7/8 2/3 معدل تردد الموجة 8PSK 8PSK 8PSK 8PSK 8PSK 8PSK 8PSK 8PSK

تردد قناة الكاس الناقلة لنهائي أبطال آسيا

إليك تردد قناة الكاس الناقلة لمباراة الهلال واوراوا، على قمر النايل سات والعرب سات، في الجدول الموضح على النحو التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ معدل تردد الموجة تردد قناة الكاس (نايل سات) 11919 أفقي 5/6 27500 8PSK تردد قناة الكاس (عرب ساتArabsat 2A) 10770 أفقي 3/4 27500 8PSK

معلق مباراة الهلال واوراوا في نهائي أبطال آسيا

ستوكل كل قناة من القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا معلق واحد، وهم موضحين في الجدول، على النحو التالي:

اسم القناة اسم معلق مباراة الهلال واوراوا Dubai Sports Asia 1 HD راشد عبد الرحمن beIN Sports AFC HD حسن العيدروس SSC1 HD عبد الله الغامدي Alkass Five HD خالد الحدي Abu Dhabi Sports Asia 1 فارس عوض

موعد مباراة الهلال وواوراوا في نهائي دوري اسيا

في الواقع، من المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي مع خصمه المنتخب الياباني أوراوا يوم السبت المقبل. خاصة لأنه يتزامن مع التاريخ التاسع والعشرين من الشهر الحالي لشهر أبريل 2023، ضمن نهائي دوري أبطال آسيا.

في تمام الساعة (12) مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت.

في تمام الساعة (1) مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

في تمام الساعة (11) صباحًا بتوقيت ليبيا والسودان.

في تمام الساعة (10) صباحًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

توقيت مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري اسيا

كما تم تحديد موعد مباراة الهلال وأوراوا، حيث سيصدر حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية. في حين أن الساعة الثامنة والنصف مساء، فإن الوقت في الجمهورية العربية المصرية، وفي الإمارات العربية المتحدة سيبدأ في الساعة العاشرة والنصف مساء.

وفي نهاية هذا المقال الذي تعرفنا خلاله على القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري ابطال اسيا لهذا العام. لذلك، أصبح من الممكن متابعة هذه المباراة في اللحظة التي تتزامن فيها مع بلدك. كما أننا ننتظر الأداء الجميل الذي سيستمتع به لاعبو فريق الهلال السعودي.