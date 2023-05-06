مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-06 في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة لاتسيو وميلان بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-06 في الدوري الإيطالي، بث مباشر لمباراة فريق ميلان ضد نظيره لاتسيو مساء اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد سان سيرو معقل الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو

يستعد فريق لاتسيو بكل قوة لمواجهة بطل الدوري السابق، أي سي ميلان، في مدينة ميلانو. يدافع لاتسيو عن مركزه الثاني في الدوري الإيطالي ويسعى بكل جهده للحفاظ عليه، إذ يملك 64 نقطة في جعبته بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، يوفنتوس. وفي حالة تحقيق الفوز، سيتمكن الفريق من تعزيز موقعه في سلم الترتيب، ولكن الخسارة قد تؤثر سلبًا على آماله في المنافسة على اللقب.

في 33 مباراة لعبها لاتسيو حتى الآن، حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 وخسر 8 مباريات. وكان آخر انتصار للفريق في الجولة الماضية على ساسولو بنتيجة 2-0، بعد خسارته أمام إنتر ميلان في المباراة السابقة بنتيجة 3-1.

وتعد نسور العاصمة من الفرق الناجحة في تاريخ الدوري الإيطالي، حيث فاز الفريق بلقبين فقط في عامي 1994 و2000، كما حل وصيفًا في 7 مواسم، آخرها في نسخة 1998-1999. ورغم تعرضه للعديد من التعثرات خلال الموسم الحالي، إلا أن لاتسيو استعاد الثقة بعد الفوز في 5 مباريات من أصل 7 مباريات خاضها بعد الخسارة أمام آلكمار في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يسعى لاتسيو لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، وتعتبر هذه المواجهة فرصة للفريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منافسيه، والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب. ومن المتوقع أن يقدم الفريق عرضًا قويًا ومثيرًا في المباراة، ويسعى بكل جهده للفوز والتميز على أرض الملعب.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر دون تقطيع

تركيز فريق ميلان حاليًا على تحقيق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الذي حسمه نابولي. يحتل ميلان المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع الذي يحتله جاره انتر ميلان. في حال فاز ميلان في مباراته القادمة وسقط اتلانتا وانتر ميلان في مبارياتهما، سيتقدم الميلان إلى المركز الرابع. ومن المتوقع أن تشهد الجولة الحالية تبادل المراكز بين فرق الست مراكز الأولى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

يواجه ميلان صعوبات في الفترة الحالية، فهو مشتت بين منافسات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، حيث ينتظره ديربي تاريخي مع جاره انتر ميلان في نصف نهائي البطولة الأوروبية، ويسعى لاختبار كافة أسلحته قبل هذا الصدام المرتقب. وحتى الآن، فاز ميلان في 16 مباراة وتعادل في 10 وخسر 7 في 33 مباراة خاضها بالدوري، يتبقى أمام ميلان 4 مباريات في الدوري أمام كلًا من "سبيزيا، سامبدوريا، يوفنتوس، هيلاس فيرونا".

موعد مباراة ميلان ولاتسيو

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد لاتسيو مساء اليوم السبت الموافق 5 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد سان سيرو في قمة الأسبوع الرابع والثلاثين في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية والقاهرة الواحدة حسب التوقيت العالمي جرينتش.