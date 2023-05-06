مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

حسم اللقب man-city-vs-leeds-united، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد اليوم، السبت، باستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليدز يونايتد

مباراة مان سيتي ضد ليدز يوناتيد تقام فى الخامسة عصر اليوم، السبت، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مان سيتي ضد ليدز يونايتد

ويتطلع مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني جوارديولا، لمواصلة الانتصارات فى الدوري الانجليزي أمام ليدز اليوم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، مساء الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 للمسابقة.

سيكون بإمكان مان سيتي توسيع الفارق مع أرسنال منافسه المباشر مؤقتا في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 4 نقاط حال الفوز على ضيفه ليدز يونايتد اليوم، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة المدفعجية الصعبة أمام نيوكاسل يونايتد غدا.

مانشستر سيتي وليدز يونايتد

ويخطط جوارديولا للتمسك بالصدارة من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث تواليًا، إذ يحتل السيتي حاليا المركز الأول برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال "الوصيف"، بينما يتواجد ليدز يونايتد الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

كما خاض السيتي 33 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث حقق الفوز في 25، وتَعادل في 4 مباريات، وخَسر في 4 آخرين، بينما خاض ليدز يونايتد 34 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 18.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

مان سيتي ضد ليدز

ويسعى النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي لإضافة المزيد لسجله التهديفي في صدارة ترتيب هداف الدوري الإنجليزي بعدما وصل إلى الهدف رقم 35 معززًا صدارته ترتيب الهدافين وبات قريبًا من الإعلان الرسمي كهداف للبريميرليج الموسم الحالي.

مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

وكان مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، وصل إلى 1000 هدف،بعد تسجيله ثلاثية فى شباك وست هام يونايتد، وبات المدرب الإسباني أسرع مدرب يسجل فريقه 1000 هدف فى جميع المسابقات وذلك في 404 مباريات فقط، منذ بداية عهد الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم أرسين فينجر بعد 554 مباراة والسير أليكس فيرجسون بعد 601 مباراة.

وأحرز مان السيتي تحت قيادة جوارديولا، 652 هدفا فى الدوري الإنجليزي، 175 هدفا فى دورى أبطال أوروبا، 103 أهداف فى كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية 66 هدفا و4 أهداف فى بطولة الدرع الخيرية.