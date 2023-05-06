قبل عودة البنوك غدا|سعر الدينار الكويتي اليوم السبت مقابل الجنيه

حالة من الاستقرار سيطرت علي سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6 مايو 2023 امام الجنيه المصري وذلك بعد الارتفاع الاخير يوم الاربعاء الماضي قبل عطلة عيد العمال والعطلة المصرفية الاسبوعية يومي الجمعة والسبت وصل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 100.63 جنيه للشراء، 101.02 للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم تنشره الفجر عبر موقعها الالكتروني وفق اخر التطورات باسعار العملات في مختلف البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

99.74 جنيه للشراء

و100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

99.77 جنيه للشراء

و100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

97.30 جنيه للشراء

و101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم - 95.11 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 101.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي اليوم - 95.94 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي الآن في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم - 97.82 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم - 100.65 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 101.05 للبيع.

الدينار الكويتي الآن - بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي اليوم - 95.51 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 102.98 للبيع.

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الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم - 93.48 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 101.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم - 95.54 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي اليوم - 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي - بنك الإسكندرية