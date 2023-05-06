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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم

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بوابة الفجر

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم ، زوار الفجر الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم ، مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة، في المباراة المرتقبة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في إطار مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

ويدخل نادي مانشستر سيتي لقاء اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد والقنوات الناقلة لها

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء - بتوقيت القاهرة - اليوم السبت، على استاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ35 من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد.. ومعلق اللقاء

وحددت شبكة قنوات بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، إذ يذاع اللقاء على BeIN Sports Premium 1، بتعليق المصري علي محمد علي.

أوضح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقف الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط السيتيزنز، من المشاركة أمام ليدز يونايتد.

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا لم يشارك في أخر مباراتين لمان سيتي أمام كل من، فولهام ووست هام يونايتد، بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد أرسنال.

مانشستر سيتي يستضيف نظيره ليدز يونايتد، مساء غد السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

جوارديولا قبل مباراة ليدز يونايتد: مان سيتي يعاني من الإرهاق

وقال جوارديولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المواجهة نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن حالة دي بروين: “لقد تدرب جيدًا أمس، اليوم سوف نقرر موقفه بعد خوض التدريبات، نفس الشيء الذي حدث مع ناثان أكي، إذا كان لائقًا، فسوف يلعب”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

وأضاف: “أرى أنا الفريق يعاني من الإرهاق حقًا، بعد مواجهتي فولهام ووست هام، علينا أن نرى كيف يتعافى اللاعبون مرة أخرى”.

وتابع: “الدوري الإنجليزي الممتاز جميل ومهم للغاية، نحن نتقدم بنقطة عن أرسنال، إنه أمر هام، ينصب تركيزنا على مواجهة الغد، يجب أن يكون الجميع مستعدين، وستكون مساهمة الكل مهمة”.

وبسؤاله عما إذا كان سيفكر في إراحة رودري ضد ليدز يونايتد، أوضح بيب: “سنرى اليوم، يجب أن أرى الحصة التدريبية”.

السيتيزنز يتصدر جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة عن أرسنال، ولا يزال لدى المتصدر مباراة مؤجلة.

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