بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي | يلا شوت ، يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الان في الجولة ال35 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الان في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت موريتانيا، 3 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 4 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 6 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

بينما تذاع مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الان في الجولة ال35 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beIN Sports premium 1.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الان في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي علي محمد علي.

الان مباراة مانشستر سيتي وليدز

يشهد ملعب الإتحاد معقل فريق مانشستر سيتي مباراة الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 عندما يحل فريق ليدز يونايتد ضيفًا على أزرق مانشستر اليوم.

توقيت مباراة السيتي وليدز

ينطلق اللقاء فى الساعة 3 بتوقيت المغرب وموريتانيا، وفى الساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 5 بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا وليبيا، وفى الساعة 6 بتوقيت السعودية والكويت وقطر واليمن والبحرين والعراق، وفى الساعة 7 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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القنوات الناقلة لمباراة السيتي وليدز

ينقل لقاء مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 عبر القنوات التالية bein sports permuim 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا