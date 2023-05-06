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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع كورة لايف في الدوري الإنجليزي، من الواضح أن مواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد هي مباراة مهمة وجذابة، حيث ستكون منافسة حامل اللقب مع إحدى الفرق الست التي تحاول الخروج من منطقة الهبوط.

من جانب مانشستر سيتي، فإن هذه المباراة ستكون محاولة منه لتعزيز قبضته على عرش الدوري، خاصة مع وجود منافسه أرسنال في نفس المستوى.

بينما بالنسبة لليدز يونايتد، فإن مواجهة حامل اللقب ستكون بمثابة ماتس رسمي ولكنه سيشكل تحدٍ له، حيث تعادل مع مانشستر سيتي قد لا يُرضي جماهير الفريق ولا يبعده عن منطقة الهبوط.

لذا، من المتوقع أن تكون مواجهة مشوقة بين مانشستر سيتي وليدز يونايتد، وأن تؤدي النتيجة إلى تعديل طفيف في ترتيبي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

بي إن سبورتس، حقوق البث الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط، ستنقل مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد لهذه الجولة يوم السبت عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

حاملا للعنوان الرئيسي، سيتابع عشاق كرة القدم في المنطقة منافسة حامل اللقب مانشستر سيتي ضد إحدى فرق منطقة الهبوط، ليدز يونايتد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وبثٍ مباشر وحصري.

بعد أن حصلت بي إن سبورتس على حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي للمواسم القادمة، تواصل قنواتها عرض مباريات المسابقة وبالتالي تقديم أفضل تجربة مشاهدة لمحبي كرة القدم في المنطقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

تقام مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد مساء الأحد الموافق 6 مايو/ أيار 2023، على ملعب "الاتحاد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة بتوقيت دولة الإمارات.

إن مهاجم برشلونة سيلفا مرتبط بعقد طويل المدى مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف عام 2025. وكان سيلفا يرغب في مغادرة ملعب الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفية في 2022، لكن العروض التي تلقاها وقتئذ لم تكن مرضية بالنسبة له، ولا سيما من الناحية المالية.

بالرغم من رغبته في الرحيل عن مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي، إلا أن سيلفا اضطر للبقاء نظرًا لعدم تلقيه أي عرض يلبي طموحاته المالية والمهنية. وبناءً عليه، استأنف سيلفا مشواره مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا وحتى نهاية عقده.

غير أن سيلفا يبدو مصرًا على مغادرة ملعب الاتحاد خلال سوق انتقالات الصيف المقبل، علًى أمل تلقي عروض أفضل تلبي مطالبه وترضي رغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر قبل انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.