بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الشوط الثاني| يلا شوت ، يصطدم نادي ليفربول بنظيره برينتفورد مساء اليوم السبت 6 مايو، على أرضية ملعب انفيلد، في إطار منافسات الأسبوع 35 الدوري الانجليزي لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي لايف | يلا شوت ، يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، مع خصمه برينتفورد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة، موسم 2022/23.

لقاء المربع الذهبي liverpool-vs-brentford، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي | يلا شوت، يبحث محبي وعشاق النجم المصري «ملك أنفيلد» وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح عن موعد مباراة ليفربول اليوم السبت 6-5-2023 ضد فريق برينتفورد، في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد.

ويقع ليفربول حاليًا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 59 نقطة.

بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع في البريميرليج برصيد 50 نقطة.

تسعى كتيبة يورجن كلوب في مباراة اليوم إلى حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الدخول في منطقة المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، واللحاق بقطار المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يطمح تاسع الترتيب في خطف 3 نقاط تقربه من مراكز المقدمة، على أمل حجز مقعد من المقاعد المؤهلة للمنافسات الأوربية.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ليفربول ضد برينتفورد الـ7:30

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برينتفورد بي أن سبورتس بريميم 1

مركز الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الفريق الترتيب عدد النقاط

ليفربول المركز الخامس 59

برينفورد المركز التاسع 50

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: كورتيس جونز، فابينيو، هارفي إليوت.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل برينتفورد المتوقع أمام ليفربول اليوم

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: هايكي، بن ميي، إيثان بينوك، هنري.

الوسط: جنسن، جانيلت، دا سيلفا.

الهجوم: مبيومو، توني، كيفن شايد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

بطاقة مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ليفربول ضد برينتفورد

السبت 6 مايو 2023،

7.30 مصر، 8.30 الإمارات

beIN Sports 1 HD Premium

أنفيلد

نعرض لكم في هذه المقالة بث مباشر لمباراة فريق ليفربول ومنافسه فريق برينتفورد اليوم، وذلك في الأسبوع ال25 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

حيث يحتضن استاد آنفيلد مباراة قوية ونارية حيث يلتقي فريق ليفربول مع منافسه فريق برينتفورد اليوم، وذلك في الأسبوع ال25 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.