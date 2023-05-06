يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر الشوط الثاني في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة برينتفورد ضد ليفربول على الهواء عبر قناة beIN Sports Premium 1 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT ، يقابل فريق ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت في الأسبوع الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على إستاد أنفيلد.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد، يستضيف فريق ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت 6 مايو 2023، وذلك في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، على ملعب "أنفيلد".

كانت مباراة الدور الأول عامرة بالأهداف، حين تفوق نادي برينتفورد على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريمير ليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ليفربول في مهمة صعبة اليوم للإبقاء على كل الآمال الممكنة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يعلم تماما أن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع تعرض للخسارة من برايتون وأصبح بالإمكان الاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل نادي ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بعد أن لعب 34 مواجهة هذا الموسم بالبريمير ليج، فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر في 9.

الفارق بين ليفربول الخامس، وفريق مانشستر يونايتد الرابع 4 نقاط، قبل هذه الجولة، وبالتالي فإن فارق النقاط يمكن أن يتقلص إلى نقطة واحدة في حال الفوز اليوم.

في الجانب المقابل، فإن نادي برينتفورد يسعى للحصول على نقاط مهمة اليوم للاقتراب من أحد المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، والمقرر لها اليوم السبت 6 مايو على ستاد أنفيلد، وتنطلق مع حلول الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

يخوض نادي ليفربول مهمة صعبة اليوم، إذ يسعى للحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد أمام برايتون. ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس برصيد 59 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع، ويمكن للفارق أن يتقلص في حال فوز ليفربول اليوم. وفي المقابل، يسعى نادي برينتفورد للحصول على النقاط الثلاث اليوم، للاقتراب من المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.