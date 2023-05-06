مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، لمتابعيها، خدمة البث المباشر لأحداث مباراة نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري، محمد صلاح، عندما يستضيف نظيره برينتفورد، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة متقدمًا بفارق 4 نقاط عن نظيره برايتون، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

يلعب ليفربول اللقاء مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير، من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات ما يساعده على الاقتراب من المربع الذهبي على أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب نادي برينتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

بث مباشر ليفربول وبرينتفورد

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد، كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، كوريتس جونز

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، والتي أقيمت على ملعب "جريفين بارك".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

بث مباشر ليفربول وبرينتفورد

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وفقا لما أعلنته مجموعة قنوات بي إن سبورت.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

ويخوض محمد صلاح ورفاقه المباراة كأنها مباريات كؤوس، فلا بديل عن الفوز خصوصا أن أي خسائر ستجعل مهمتهم في بلوغ البطولة القارية المقبلة صعبة، وبالتالي سيتأهل للدوري الأوروبي فقط.

تنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.